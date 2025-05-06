Родные девочки рассказали о ее состоянии перед смертью.

Бразильская модель и актриса Миллена Брандао, которая сыграла в сериале "Единомышленники" на Netflix, ушла из жизни. Ей было 11 лет.

Как пишет издание The Daily Mail, девочка жаловалась на сильную головную боль, сонливость и потерю аппетита. Миллену экстренно отвезли в больницу в Сан-Паулу. Медики увидели в мозгу актрисы опухоль размером 5 сантиметров. По словам родителей, Брандао становилось с каждым днем все хуже и ее не смогли спасти. Официальную причину смерти пока не называют.

"У нее случались по две-три остановки сердца в день. Всего у нее было 13 остановок сердца! Раньше такого никогда не было. Врачи до сих пор не сказали, что на самом деле произошло с моей дочерью, и что ее убило", - отметила мать актрисы Тейс Брандао.

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Женщина до сих пор не может смирится с потерей и написала об этом в Instagram так:

"Мы потеряли тебя, но верим, что ты в объятиях Бога в прекрасном месте, где можно играть без боли".

Что известно о Миллене Брандао

Миллена Брандао занималась моделингом и рекламировала детскую одежду. Позже стала заниматься актерством. Наиболее известные киноработы с ее участием - это "Единомышленники" и "Детство Ромео и Джульетты".

Напомним, ранее стало известно о смерти украинского актера Максима Ковтуна, который ушел в ВСУ добровольцем.

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