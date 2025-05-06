Вражеские БПЛА потребляют очень большое количество горючего, поэтому дальность их применения ограничена.

Получение дальнобойных ракет класса "воздух-воздух" от наших партнеров позволит уничтожать носители реактивных дронов российских оккупантов. Об этом в эфире Киев 24 сказал президент Украинской авиационной ассоциации пилотов и владельцев самолетов Геннадий Хазан.

Отвечая на вопрос о реактивных дронах россиян, которые называют "изделие С", он отметил, что это "очередное изделие ВПК Российской Федерации, которое они решили применять для ударов по Украине".

"Но исходя, собственно, из того, что применяются турбореактивные двигатели небольшого размера, но они потребляют очень большое количество топлива, поэтому дальность их применения ограничена - плюс-минус 150 километров А это говорит, что на очень близкое расстояние должны подлетать российские самолеты, которые запускают. А это, в свою очередь, говорит о том, что мы немного подождем и будем встречать те самолеты, с которых они запускаются", - отметил Хазан.

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Относительно противодействия этим дронам, эксперт подчеркнул, что получение дальнобойных ракет класса "воздух-воздух" от наших партнеров позволит уничтожать носители тех дронов.

"А это, в свою очередь, означает, что... А с чего они будут их запускать? Разве что из рогатки смогут сделать", - сказал он.

Хазан также отметил, что на последних модификациях "шахедов" россияне используют термобарическую боевую часть весом 90-92 кг. Зато в первых "шахедах" боевая часть имела вес 50 кг.

В то же время, по его словам, качество нынешних "шахедов" существенно снизилось по сравнению с иранским производством:

"А теперь такое, знаете, российское дерьмо и палки".

Новые российские беспилотники

Как сообщал УНИАН, ранее эксперт по связи и глава Центра радиотехнологий Сергей "Флеш" Бескрестнов рассказал о вражеском беспилотнике "Бандероль". Он отметил, что это реактивный БПЛА с дальней дистанцией полета, высокой скоростью и боевой частью около 100 кг.

Также "Флеш" отметил, что российские войска начали все чаще применять на фронте новые ударные БПЛА неизвестного типа, оснащенные искусственным интеллектом.

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