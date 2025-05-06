Миллиардер объяснил, почему он так старается для колонизации Марса.

Миллиардер Илон Маск выступил с пугающим предупреждением, рассказав о своих отчаянных усилиях по сохранению жизни на Марсе. Он продолжает продвигать свою идею колонизации "Красной планеты".

В беседе с ведущим Fox News Джесси Уоттерсом Маск объяснил, почему он вкладывает так много ресурсов в марсианскую миссию. "Марс — это страховка для жизни как таковой", — сказал он.

В конечном счёте, по его словам, всё живое на Земле будет уничтожено Солнцем. Солнце постепенно расширяется, и поэтому рано или поздно человечеству необходимо будет стать многопланетной цивилизацией, потому что Земля будет сожжена дотла, пишет Daily Mail, цитируя миллиардера.

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По словам Маска, его миссия — это не просто разовая высадка на Марс. Он хочет обеспечить выживание цивилизации. "Нам предстоит пройти ещё долгий путь, потому что дело не только в том, чтобы высадиться на Марс, водрузить флаг и оставить отпечатки ботинок", - подчеркнул он.

Что еще известно о Солнце

NASA давно предупреждает, что в конечном счёте Солнце исчерпает энергию. И когда оно начнёт умирать, оно расширится до состояния красного гиганта, который может поглотить Меркурий, Венеру и, возможно, Землю.

Учёные считают, что этот процесс может начаться примерно через пять миллиардов лет. Но Маск хочет, чтобы Марс стал достаточно автономным ещё при его жизни, назвав это "фундаментальным развилкой на пути судьбы".

Он также заявил, что его задача — сделать так, чтобы Марс мог существовать самостоятельно, даже если поставки с Земли прекратятся — будь то из-за гибели цивилизации или её затухания.

Маск впервые пообещал отправить человека на Марс ещё в 2011 году — в течение 10 лет. Затем он говорил о пилотируемой миссии в 2024 году.

Однако в прошлом месяце он вновь снизил планку: теперь планируется отправить на Красную планету ракету Starship с роботом Tesla Optimus к концу 2026 года. Если миссия пройдёт успешно, Маск прогнозирует, что человек окажется на Марсе уже к 2029 году — хотя сам считает более вероятным 2031 год.

Другие новости про космос

Ранее УНИАН сообщал, что на Землю мчится советская межпланетная станция. Случится это по разным подсчетам, между 8 и 14 мая. Вес спускаемого модуля, как указано на сайте NASA, составляет 495 кг.

Кроме того, мы рассказывали, что сильнейшая в истории солнечная буря оказалась еще более мощной, чем считалось ранее.

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