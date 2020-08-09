Силовики перекрывают центр Минска, транспорт пропускает остановки

Все выходы на проспект Независимости перекрыты, дежурит много спецтехники, сотрудников милиции и военных из внутренних войск.

На фоне выборов президента Беларуси силовики перекрывают центр Минска, свозится много спецтехники, сотрудников милиции и военных из внутренних войск.

Об этом сообщает Tut.by.

Закрыт вход и выход на центральную станцию метро "Площадь Ленина" со стороны проспекта Независимости, также перекрыты все выходы на сам проспект.

С 19:40 закрываются на вход и выход станций метро "Купаловская" и "Октябрьская" "в целях обеспечения безопасности пассажиров". Поезда следуют без остановок на указанных станциях, сообщил официальный представитель столичного метрополитена Андрей Дроб.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 9 августа, в Беларуси прошли выборы президента. По данным ЦИК Беларуси, было создано 5 тыс. 767 избирательных участков, в том числе, 44 - за рубежом. С 4 по 8 августа проходило досрочное голосование.

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Согласно результатам национального экзит-полла, действующий президент Беларуси Александр Лукашенко набирает 79,7% голосов избирателей.

Напомним, ЦИК Беларуси зарегистрировала кандидатами в президенты нынешнего главу государства Александра Лукашенко, а также Светлану Тихановскую, Анну Конопацкую, Андрея Дмитриева и Сергея Черечня. 65-летний Лукашенко руководит страной бессменно уже почти 26 лет. Кроме первых выборов 1994 года, на которых он победил, никакие другие на международном уровне не были признаны свободными и справедливыми (2001, 2006, 2010, 2015 годы).

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