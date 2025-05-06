Девушка покинула своих родителей в оккупации и уехала строить карьеру в РФ.

Участница вокального шоу "Голос країни" Карина Арсентьева, которая была подопечной рэпера Потапа, спела на российском проекте.

25-летняя исполнительница, которая родилась в Запорожской области, стремится построить карьеру в РФ. Поэтому недавно показалась там на одном из талант-шоу. В нем предательница опозорилась, назвав полномасштабное вторжение России на территорию Украины "специальной военной операцией". Она уехала в страну-агрессора в то время, как ее родители находятся в оккупации.

"Моя семья осталась там, в Каменке-Днепровской. Тяжело без поддержки родителей. Мы с ними созваниваемся, но часто у них пропадает связь. Поэтому эти волнения переполняют меня, постоянно я боюсь за своих родных. Но Москва меня приняла очень хорошо, здесь добрые люди", - рассказала певица.

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Карина заявила, что ей нравится жизнь в РФ и теперь она хочет показать себя как артистка.

К слову, в 2019 году Арсентьева участвовала в 9 сезоне "Голоса страны". Во время "слепых прослушиваний" ей удалось поразить своим голосом всех судей, однако она ушла в команду Потапа. Далее Карина прошла в суперфинал, но не одержала победу в проекте.

Напомним, ранее предательницы Таисия Повалий и Любовь Успенская вспомнили родину и назвались "украиночками".

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