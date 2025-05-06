Сбитие над Черным морем российского истребителя Су-30 ракетой с морского дрона MAGURA имеет действительно историческое значение. Украина уже сделала вклад в развитие военно-морского дела для всего мира.

Начинали мы с самых простых решений - так называемых катеров-камикадзе (хотя это и не совсем правильный термин). Украина впервые в современной истории реализовала платформы такого типа, которые наследовали практику "Брандеров" времен парусного флота: когда, начиненный взрывчаткой или порохом, небольшой корабль направлялся на вражеский флот и тот загорался и был уничтожен.

После введения этих платформ, нам осенью 2022 года удалось - также впервые - провести комплексную наступательную воздушно-морскую операцию в Севастополе и вокруг него. Тогда было повреждено несколько вражеских кораблей. Но дело не в этом. Речь о том, что это была атака летательных дронов, которые отвлекали внимание, а также, параллельно, безэкипажных катеров, которые ворвались в середину бухты и выборочно атаковали цели. Это были очень примитивные платформы, которые имели лишь 100 килограммов взрывчатки. И хотя никого не затопили, эффект все равно был впечатляющий. Его можно сравнить с атакой японцев на американскую базу Перл-Харбор в 1941 году.

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Конечно, и противник, и мы сделали выводы. Поэтому Украина создала новые дроны с усиленным зарядом боевой части - до 250 килограммов MAGURA V5, и более 800 для Sea Baby. Каждый из них имеет свою "специализацию". MAGURA охотится на корабли в Черном море, Sea Baby предназначена для уничтожения статистических целей - в частности таких, как Крымский мост.

После эффективного применения таких платформ, наши инженеры начали сосредотачиваться на поддержке сухопутных войск. Катера Sea Baby оснастили РСЗО, типа "Град". Они действовали на островах реки Днепр, где морпехи долго держали плацдарм. РФ тогда долго не могла понять, как их обстреливают с воды.

Следующим шагом было создание транспортных беспилотных катеров, которые обеспечивали логистику боеприпасов, вывозили раненых и тому подобное.

После этого боевая составляющая пополнилась так называемыми карманными авианосцами. Это морские катера, которые могут нести БПЛА. Впервые мы их увидели во время операции в январе, когда у побережья Крыма были атакованы морские платформы - так называемые вышки Бойко. Потом эти авианосцы использовались для рейдов вдоль побережья Крыма: подходили к побережью, поднимали обычные FPV-дроны, которые через ретрансляторы управлялись где-то далеко, и наводились на цель. Помним, как за один вылет было уничтожено более полутора десятков установок ПВО врага...

В то же время противник тоже осознал опасность и активизировал борьбу с нашими катерами. Самым эффективным оказалась атака с воздуха, с помощью вертолетов. И тогда мы начали работать над защитой. Катера вооружили - сначала пулеметами, а затем и зенитными ракетами, класса воздух-воздух. Когда впервые использовали это оружие, противнику удалось подбить наш катер и забрать его себе.

Но впоследствии процесс технологического улучшения наладился. Уже осенью прошлого года теми же ракетами Р-73 с беспилотных катеров были сбиты два российских вертолета, а один поврежден. Еще несколько вертолетов были повреждены в районе Керченского моста пулеметным огнем. Когда это произошло, это было неожиданностью для врага. Поэтому в дальнейшем он стал осторожнее.

И, вот, 3 мая мы увидели новую разработку. На катере MAGURA V7 разместили американские ракеты AIM-9. Они имеют более чувствительную головку самонаведения, которая позволяет поражать самолеты даже вдогонку. Методом засады было уничтожено два самолета Су-30СМ.

Сейчас это наиболее актуальные данные о наших морских платформах, но не последние.

Перспективы еще есть. Вполне вероятно, что в ближайшее время сможем выпускать с катеров торпеды. Пока фактов применения этого не было, но...

Можно ли считать такие успешные разработки фактической заменой флота? Здесь стоит отметить, что закрыть ими все Черное море мы не сможем. Для этого, как минимум, нужна авиация. Без нее говорить о полном контроле невозможно. Однако, учитывая, что мы ожидаем получения обещанных Украине самолетов, они, в частности, будут использоваться под такие задачи.

Второй момент - корабли Украине тоже нужны, в частности, чтобы иметь возможность выполнять такие задачи как высадка десанта и борьба с минами. И, кстати, такие суда у нас почти есть. Просто пока и не можем их завести в Черное море из-за закрытых проливов.

Владимир Заблоцкий, капитан 1-го ранга в отставке, военно-морской эксперт группы Defence Express