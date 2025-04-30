Это средство часто бывает у хозяек на кухне.

Известковый налет в душе является очень популярной проблемой во многих квартирах и домах. Быстрее всего эти ужасные мутные следы появляются на стекле - достаточно нескольких капель, которые оставили высыхать на поверхности.

Ранее мы рассказывали, как очистить краны от известкового налета.

Чем отмыть налет на стекле в душевой кабине

Основатель Vapor Clean Ltd Ли Кит рассказал изданию Еxpress, как легко предотвратить эту проблему и какое лучшее средство от известкового налета в душевой кабине.

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"Самый простой способ справиться с этим - протирать перегородку и сантехнику после каждого использования", - сказал Ли.

Он уверяет, что эта простая привычка предотвратит появление и накопление известковых отложений. Если это уже произошло, то используйте для уборки лимонную кислоту.

"Для быстрого и эффективного удаления известкового налета лимонная кислота творит чудеса. Нанесите ее, оставьте на 10-15 минут, а затем потрите нецарапающейся губкой", - советует эксперт.

Лимонная кислота разрушает минеральные отложения, не повреждая душевую перегородку. Кроме того, это хороший вариант для тех, кто не любит использовать для уборки белый уксус из-за его резкого запаха.

Чтобы убрать более стойкие пятна, Ли советует использовать профессиональные средства для удаления накипи и очистку паром. Пар размягчает накипь, облегчая ее удаление без использования едких химикатов.

Почему появляется известковый налет

Теперь, когда разобрались, чем отмыть стекло в душевой кабине, перейдем к причинам возникновения налета. Все дело в жесткой воде, которая богата минералами.

"Известковый налет образуется из-за жесткой воды, в которой содержится большое количество кальция и магния", - пояснил Ли.

Он рекомендует установить душевую насадку с фильтром или смягчитель воды.

"Использование смягчителя воды или фильтрующей душевой насадки может помочь замедлить образование отложений", - сказал Ли.

Также можно предотвратить возникновение пятен обычным протиранием стекла, после принятия душа.

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