Салат с тунцом - рецепт / коллаж УНИАН, фото ua.depositphotos.com

Салаты являются прекрасным вариантом, как легко и просто разнообразить свое меню. Добавляя к одному продукту разные ингредиенты, можно получать каждый день новое блюдо.

Сегодня рассмотрим салаты с тунцом. Эта рыба представляет собой богатый источник омеги-3, селена, калия и натрия.

Салат мимоза с тунцом

Мимоза с тунцом получается сочной и вкусной. Это замечательный способ сделать этот салат полезнее. Для приготовления возьмите:

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  • две моркови;
  • две картошки:
  • одну луковицу;
  • пять яиц;
  • две банки консервированного тунца;
  • 300 граммов майонеза;
  • две столовые ложки уксуса;
  • две чайные ложки сахара.

Картошку, морковку и яйца отвариваем и очищаем. Луковицу мелко режем, заливаем кипятком на полминуты и откидываем на сито. Далее заливаем его холодной водой, добавляем сахар и уксус. 

Пока лук маринуется, можно сделать перерыв на полчаса. Когда время истечет, продолжаем готовить. 

Выбираем тарелку для салата. На дно выкладываем рыбу и слегка промазываем ее майонезом. Далее натираем сверху белки и морковку. Каждый слой также промазываем. 

Посыпаем маринованным луком и натираем сверху картошку. Щедро промазываем ее для сочности. Для украшения натираем желток и можно, по желанию, поставить пару веточек зелени на выбор.

Итальянский салат с тунцом и кукурузой

У этого блюда настоящий летний вкус. Лучше всего его готовить, когда появляются соответствующие сезонные овощи, но это не обязательное условие.

Чтоб сделать салат с тунцом и кукурузой, возьмите:

  • одну банку тунца;
  • пять столовых ложек консервированной кукурузы;
  • восемь перепелиных яиц;
  • восемь помидоров черри;
  • два огурца;
  • один красный сладкий лук;
  • 50 граммов феты;
  • специи;
  • масло оливковое;
  • семь оливок без косточек.

Яйца отвариваем до готовности. Луковицу необходимо нарезать на тонкие, аккуратные полукольца. Хрустящие огурцы нужны в виде кружочков.

Яйца и черри режем на половинки. Фету измельчаем на кубики. Тунец стоит слегка размять вилкой.

В большой миске соединяем все ингредиенты, заправляем маслом и специями. Тщательно перемешиваем и можно подавать.

Салат с тунцом и авокадо

Этот салат с консервированным тунцом хорошо подходит, если хочется сделать свой рацион более полезным. Для его приготовления берем: 

  • три яйца;
  • один авокадо;
  • половинку или треть фиолетового лука;
  • несколько перьев зеленого лука;
  • пучок листьев салата;
  • банку тунца;
  • столовую ложку лимонного сока;
  • две столовые ложки масла оливкового;
  • специи.

Из тунца сливаем лишнюю жидкость и разминаем его. Яйца отвариваем. Нарезаем их и авокадо на мелкие кусочки, а луковицу - на четвертинки колец.

Салат и зеленый лук также нарезаем. Помещаем все в миску, заправляем маслом и лимонным соком, посыпаем специями. Перемешайте и подавайте.

Салат с тунцом и пекинской капустой

Для этого блюда приготовим вкусную, интересную заправку, которую вы можете запомнить и для других салатов. Чтоб сделать салат возьмите:

  • 250 граммов капусты пекинской;
  • один огурец;
  • пять помидоров черри;
  • половинку красной луковицы;
  • три столовые ложки консервированной кукурузы;
  • банку тунца;
  • два яйца.

Для заправки понадобится йогурт (3 ст.л.), зернистая горчица (2 ч.л.), лимонный сок (1 ч.л.), масло оливковое (1 ст.л.) и специи.

Яйца отвариваем. Их, а также капусту и овощи, нужно крупно нарезать и отложить сразу в миску для салата. Лук режем на тонкие четверть кольца. Добавляем все ингредиенты в емкость. Готовим заправку и смешиваем ее со всем остальным. Салат с тунцом и яйцом можно подавать.

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