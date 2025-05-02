Салаты являются прекрасным вариантом, как легко и просто разнообразить свое меню. Добавляя к одному продукту разные ингредиенты, можно получать каждый день новое блюдо.
Сегодня рассмотрим салаты с тунцом. Эта рыба представляет собой богатый источник омеги-3, селена, калия и натрия.
Салат мимоза с тунцом
Мимоза с тунцом получается сочной и вкусной. Это замечательный способ сделать этот салат полезнее. Для приготовления возьмите:
- две моркови;
- две картошки:
- одну луковицу;
- пять яиц;
- две банки консервированного тунца;
- 300 граммов майонеза;
- две столовые ложки уксуса;
- две чайные ложки сахара.
Картошку, морковку и яйца отвариваем и очищаем. Луковицу мелко режем, заливаем кипятком на полминуты и откидываем на сито. Далее заливаем его холодной водой, добавляем сахар и уксус.
Пока лук маринуется, можно сделать перерыв на полчаса. Когда время истечет, продолжаем готовить.
Выбираем тарелку для салата. На дно выкладываем рыбу и слегка промазываем ее майонезом. Далее натираем сверху белки и морковку. Каждый слой также промазываем.
Посыпаем маринованным луком и натираем сверху картошку. Щедро промазываем ее для сочности. Для украшения натираем желток и можно, по желанию, поставить пару веточек зелени на выбор.
Итальянский салат с тунцом и кукурузой
У этого блюда настоящий летний вкус. Лучше всего его готовить, когда появляются соответствующие сезонные овощи, но это не обязательное условие.
Чтоб сделать салат с тунцом и кукурузой, возьмите:
- одну банку тунца;
- пять столовых ложек консервированной кукурузы;
- восемь перепелиных яиц;
- восемь помидоров черри;
- два огурца;
- один красный сладкий лук;
- 50 граммов феты;
- специи;
- масло оливковое;
- семь оливок без косточек.
Яйца отвариваем до готовности. Луковицу необходимо нарезать на тонкие, аккуратные полукольца. Хрустящие огурцы нужны в виде кружочков.
Яйца и черри режем на половинки. Фету измельчаем на кубики. Тунец стоит слегка размять вилкой.
В большой миске соединяем все ингредиенты, заправляем маслом и специями. Тщательно перемешиваем и можно подавать.
Салат с тунцом и авокадо
Этот салат с консервированным тунцом хорошо подходит, если хочется сделать свой рацион более полезным. Для его приготовления берем:
- три яйца;
- один авокадо;
- половинку или треть фиолетового лука;
- несколько перьев зеленого лука;
- пучок листьев салата;
- банку тунца;
- столовую ложку лимонного сока;
- две столовые ложки масла оливкового;
- специи.
Из тунца сливаем лишнюю жидкость и разминаем его. Яйца отвариваем. Нарезаем их и авокадо на мелкие кусочки, а луковицу - на четвертинки колец.
Салат и зеленый лук также нарезаем. Помещаем все в миску, заправляем маслом и лимонным соком, посыпаем специями. Перемешайте и подавайте.
Салат с тунцом и пекинской капустой
Для этого блюда приготовим вкусную, интересную заправку, которую вы можете запомнить и для других салатов. Чтоб сделать салат возьмите:
- 250 граммов капусты пекинской;
- один огурец;
- пять помидоров черри;
- половинку красной луковицы;
- три столовые ложки консервированной кукурузы;
- банку тунца;
- два яйца.
Для заправки понадобится йогурт (3 ст.л.), зернистая горчица (2 ч.л.), лимонный сок (1 ч.л.), масло оливковое (1 ст.л.) и специи.
Яйца отвариваем. Их, а также капусту и овощи, нужно крупно нарезать и отложить сразу в миску для салата. Лук режем на тонкие четверть кольца. Добавляем все ингредиенты в емкость. Готовим заправку и смешиваем ее со всем остальным. Салат с тунцом и яйцом можно подавать.