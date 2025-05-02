Они прекрасно подойдут на ужин как самостоятельное блюдо.

Салаты являются прекрасным вариантом, как легко и просто разнообразить свое меню. Добавляя к одному продукту разные ингредиенты, можно получать каждый день новое блюдо.

Сегодня рассмотрим салаты с тунцом. Эта рыба представляет собой богатый источник омеги-3, селена, калия и натрия.

Салат мимоза с тунцом

Мимоза с тунцом получается сочной и вкусной. Это замечательный способ сделать этот салат полезнее. Для приготовления возьмите:

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две моркови;

две картошки:

одну луковицу;

пять яиц;

две банки консервированного тунца;

300 граммов майонеза;

две столовые ложки уксуса;

две чайные ложки сахара.

Картошку, морковку и яйца отвариваем и очищаем. Луковицу мелко режем, заливаем кипятком на полминуты и откидываем на сито. Далее заливаем его холодной водой, добавляем сахар и уксус.

Пока лук маринуется, можно сделать перерыв на полчаса. Когда время истечет, продолжаем готовить.

Выбираем тарелку для салата. На дно выкладываем рыбу и слегка промазываем ее майонезом. Далее натираем сверху белки и морковку. Каждый слой также промазываем.

Посыпаем маринованным луком и натираем сверху картошку. Щедро промазываем ее для сочности. Для украшения натираем желток и можно, по желанию, поставить пару веточек зелени на выбор.

Итальянский салат с тунцом и кукурузой

У этого блюда настоящий летний вкус. Лучше всего его готовить, когда появляются соответствующие сезонные овощи, но это не обязательное условие.

Чтоб сделать салат с тунцом и кукурузой, возьмите:

одну банку тунца;

пять столовых ложек консервированной кукурузы;

восемь перепелиных яиц;

восемь помидоров черри;

два огурца;

один красный сладкий лук;

50 граммов феты;

специи;

масло оливковое;

семь оливок без косточек.

Яйца отвариваем до готовности. Луковицу необходимо нарезать на тонкие, аккуратные полукольца. Хрустящие огурцы нужны в виде кружочков.

Яйца и черри режем на половинки. Фету измельчаем на кубики. Тунец стоит слегка размять вилкой.

В большой миске соединяем все ингредиенты, заправляем маслом и специями. Тщательно перемешиваем и можно подавать.

Салат с тунцом и авокадо

Этот салат с консервированным тунцом хорошо подходит, если хочется сделать свой рацион более полезным. Для его приготовления берем:

три яйца;

один авокадо;

половинку или треть фиолетового лука;

несколько перьев зеленого лука;

пучок листьев салата;

банку тунца;

столовую ложку лимонного сока;

две столовые ложки масла оливкового;

специи.

Из тунца сливаем лишнюю жидкость и разминаем его. Яйца отвариваем. Нарезаем их и авокадо на мелкие кусочки, а луковицу - на четвертинки колец.

Салат и зеленый лук также нарезаем. Помещаем все в миску, заправляем маслом и лимонным соком, посыпаем специями. Перемешайте и подавайте.

Салат с тунцом и пекинской капустой

Для этого блюда приготовим вкусную, интересную заправку, которую вы можете запомнить и для других салатов. Чтоб сделать салат возьмите:

250 граммов капусты пекинской;

один огурец;

пять помидоров черри;

половинку красной луковицы;

три столовые ложки консервированной кукурузы;

банку тунца;

два яйца.

Для заправки понадобится йогурт (3 ст.л.), зернистая горчица (2 ч.л.), лимонный сок (1 ч.л.), масло оливковое (1 ст.л.) и специи.

Яйца отвариваем. Их, а также капусту и овощи, нужно крупно нарезать и отложить сразу в миску для салата. Лук режем на тонкие четверть кольца. Добавляем все ингредиенты в емкость. Готовим заправку и смешиваем ее со всем остальным. Салат с тунцом и яйцом можно подавать.

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