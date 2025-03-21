Юрист разъяснил нюансы такой процедуры.

В Украине в период действия военного положения все мужчины от 18 до 60 лет должны выполнять правила воинского учета. За неявку в ТЦК и другие нарушения предусмотрены штрафы. Юрист адвокатского объединения "Глоба и Глоба" Сергей Ланкин в комментарии УНИАН рассказал, как обжаловать штрафы за неявку в ТЦК.

Как отменить штраф за неявку по повестке или за отказ от ВВК

По словам эксперта, когда ТЦК и СП составляют протоколы и выносят постановление о привлечении к административной ответственности за неявку на ВВК и отказ от прохождения комиссии, надо анализировать, в частности, соблюдена ли процедура надлежащего вызова лица в ТЦК, должным ли образом ему сообщили о вызове в соответствии с законодательством.

Ланкин приводит пример из своей практики, когда ТЦК и СП, вынося постановления, допускают процессуальные нарушения:

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"Бывает такое, что к примеру, лицо не проживает по месту, куда приходит повестка "Укрпочтой" и поэтому не имело возможности ее получить"

Юрист говорит, что гражданину, в отношении которого хотят составить протокол об административном правонарушении, надо анализировать, придерживаются ли работники ТЦК и СП определенной законом процедуры:

Если речь идет о вручении повестки , то в случае отказа должен быть составлен акт об отказе в получении повестки.

, то в случае отказа должен быть составлен акт об отказе в получении повестки. Если речь идет о том, что повестку прислали "Укрпочтой", и лицо имело уважительные причины не явиться в ТЦК и СП - работники должны учесть это при составлении протокола.

Ланкин напоминает, что есть только три уважительные, по украинскому законодательству, причины неявки в ТЦК и СП по повестке - это болезнь, смерть близкого родственника и форс-мажор, вроде стихийного бедствия или военных действий. Эксперт вспоминает, что сам сталкивался с такой ситуацией:

"Лицо не могло прибыть по повестке, поскольку весь день была тревога или был активный ракетный обстрел, и лицо в результате него пострадало"

Самое главное, считает юрист, - сообщать в ТЦК об уважительных причинах неявки. Желательно это делать письменным заявлением до того, как лицо должно было явиться по повестке, чтобы не получить штраф за неявку в военкомат (ТЦК и СП).

Какие нужны документы, чтобы обжаловать штраф за неявку в ТЦК или отказ от ВВК

Согласно законодательству, после получения постановлений о привлечении к административной ответственности человек имеет право обратиться в районный суд ТЦК и СП, которое вынесло постановления о штрафах за уклонение от мобилизации, и обжаловать их. Лицо имеет право это сделать в течение 10 дней с момента получения постановления на руки.

В течение этого времени, считает Ланкин, можно проанализировать правомерность действий сотрудников ТЦК и СП в соответствии с Кодексом Украины об административных правонарушениях и определить, соблюдали ли они требования при рассмотрении дела об административном правонарушении.

Юрист говорит, что постановление - это уже окончательное решение ТЦК, но объясняет, как должна происходить процедура задержания по закону, если человека задерживают правоохранители для доставки в ТЦК:

Сотрудники полиции должны составить протокол о задержании в порядке КУоАП;

Во время задержания обязательно должен присутствовать адвокат;

При составлении протокола человеку должны разъяснить его права и обязанности, объяснить, в каком именно правонарушении его обвиняют и предоставить возможность дать объяснения своих действий.

Только после составления протокола о задержании, по словам Ланкина, человека могут доставить в ТЦК и СП, а там сотрудники ТЦК составляют прокол об административном правонарушении.

Затем, по результатам протокола, принимается решение о привлечении человека к административной ответственности - накладываются штрафы в размере от 17 до 25 тысяч гривен. Это может быть штраф за неявку по повестке или за другие нарушения воинского учета или мобилизационного законодательства.

Эксперт объясняет, что лицо может получить копию постановления о наложении штрафа на руки, по почте или позже, лично придя в ТЦК и СП. Если человеку не дали возможность получить копию постановления тогда, когда оно было составлено, то потом он может обратиться к адвокату, и он сделает адвокатский запрос, чтобы получить этот документ от ТЦК.

Также Ланкин предупредил, что в законодательстве не указано, когда именно лицо должно по собственной инициативе получить постановление, но это нужно сделать как можно быстрее для возобновления срока обжалования в суде. Причина в том, что срок обжалования постановления в суде начинается именно с момента получения копии постановления любым возможным путем. Юрист объясняет, что на постановлении указаны реквизиты для оплаты штрафа - это счет государственного казначейства. Если человек не получит постановление, то потом его могут передать на исполнение в Государственную исполнительную службу, и в результате счета лица могут заблокировать и взыскать сумму штрафа принудительно.

Куда обращаться, чтобы обжаловать штрафы за неявку в ТЦК или отказ от ВВК

Ланкин советует в первую очередь обращаться к адвокату, чтобы он мог получить копию постановления в ответ на свой запрос, проанализировать правомерность его составления и соблюдения всех процедурных требований и обратился в суд с иском об отмене постановлений и представлял интересы лица во время судебных заседаний.

Юрист приводит пример из своей практики, вспоминая дела, в которых основания привлечения к административной ответственности достаточно абстрактно сформулированы:

"Не указаны конкретные нормы закона, на основании которых лицо привлекают к ответственности, а это дает основания для отмены вынесенного постановления"

Эксперт считает обращение к адвокату важным шагом, поскольку ему известно, как должна проходить процедура рассмотрения дела об административном правонарушении и есть ли соблюдение процедурных норм. Кроме того, важна точность формулировки обвинений, предъявленных в административном правонарушении. ТЦК и СП должны придерживаться точной последовательности, и знание всех этих юридических нюансов играет определяющую роль при обжаловании постановлений.

Можно ли обжаловать штрафы за нарушение правил мобилизации без адвоката

Согласно законодательству, человек имеет право в двух порядках обжаловать постановления о привлечении к административной ответственности, в том числе, штрафы за неявку в военкомат (ТЦК и СП) или за другие нарушения воинского учета или мобилизационного законодательства. По словам Ланкина, гражданин Украины может обратиться в суд или в орган высшей инстанции:

"То есть, если постановление составили в районном ТЦК и СП, то лицо может направить жалобу в областной ТЦК или в городской"

Если человек не хочет обращаться к адвокату, он может написать жалобу в ТЦК и СП высшей инстанции, и он должен пересмотреть основания составления постановлений и имеет право ее отменить. Однако юрист уверяет, что на практике это случается очень-очень редко.

Перед тем как обратиться в суд для обжалования постановления, лицо должно уплатить судебный сбор, который составляет 0,4% от прожиточного минимума для трудоспособных лиц, сейчас это 3028 грн, то есть судебный сбор будет равен 1211,20 грн. Гонорар адвоката по делам об отмене постановлений ТЦК в судебном порядке определяется обычно в пределах суммы штрафа.

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