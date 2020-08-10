Протесты в Беларуси: силовики активно разгоняют протестующих

В МВД Беларуси заявили, что милиция в Минске взяла под контроль ситуацию с многочисленными акциями протеста.

В Беларуси силовики активно разгоняют протестующих, которые вышли на улицы страны.

В Минске остаются очаги сопротивления. Автозаки ездят по центру города, в ход снова и снова идут светошумовые гранаты, сообщает издание TUT.BY.

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В МВД Беларуси заявили, что милиция в Минске взяла под контроль ситуацию с многочисленными акциями протеста.

Наиболее сильные протесты вспыхнули в Минске, Барановичах, Бресте, Кобрине, Пинске, Лиде, Гродно, Молодечно. Люди массово вышли на улицы.

Задержания людей были в таких городах: Брест, Барановичи, Гродно, Пинск, Кобрин, Гомель, Жлобин, Солигорск, Могилев, Витебск, Лида, Молодечно, Слоним, Новополоцк, Жодино, Бобруйск, Дзержинск, Фанипал, Мозырь, Речица, Белозерск, Глубокое, Марина Горка.

Сведения о пострадавших и задержанных будут к утру.

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