Протесты в Беларуси: силовики активно разгоняют протестующих
В Беларуси силовики активно разгоняют протестующих, которые вышли на улицы страны.
В Минске остаются очаги сопротивления. Автозаки ездят по центру города, в ход снова и снова идут светошумовые гранаты, сообщает издание TUT.BY.
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В МВД Беларуси заявили, что милиция в Минске взяла под контроль ситуацию с многочисленными акциями протеста.
Наиболее сильные протесты вспыхнули в Минске, Барановичах, Бресте, Кобрине, Пинске, Лиде, Гродно, Молодечно. Люди массово вышли на улицы.
Задержания людей были в таких городах: Брест, Барановичи, Гродно, Пинск, Кобрин, Гомель, Жлобин, Солигорск, Могилев, Витебск, Лида, Молодечно, Слоним, Новополоцк, Жодино, Бобруйск, Дзержинск, Фанипал, Мозырь, Речица, Белозерск, Глубокое, Марина Горка.
Сведения о пострадавших и задержанных будут к утру.
- 9 августа, в Беларуси прошли президентские выборы. Досрочное голосование началось еще 4 числа. Голосование закончилось в 20:00.
- Согласно результатам национального экзит-пола, действующий президент Беларуси Александр Лукашенко набирает на выборах 79,7% голосов избирателей.
- Белорусские СМИ сообщают, что в разных городах страны начались столкновения протестующих с силовиками.
- Так, в центре Минска вспыхнули протесты: начались схватки, ОМОН применил светошумовые гранаты.
- Протестующие начали строить баррикады, но силовики начали их штурмовать с водометами и гранатами.
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