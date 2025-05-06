РФ будет вынуждена сокращать социальные расходы для финансирования российско-украинской войны.

Цены на российскую нефть в рублях упали до двухлетнего минимума в менее чем 4 тысячи рублей за баррель, что на 40% меньше, чем запланировано в госбюджете РФ.

По подсчетам Reuters, средняя цена смеси российской нефти марок Urals и ESPO 2 мая упала до 48,92 доллара за баррель или 3,987 тысячи рублей, что более чем на 40% меньше, чем планировало российское правительство (6,726 рубля за баррель). Это самая низкая рублевая стоимость российского сырья с мая 2023 года.

Стоимость российской нефти снижается уже не первый месяц. Если в марте ее средняя стоимость составляла чуть более 5 тысяч рублей за баррель, то уже в апреле это было 4,562 рубля за бочку.

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Правительство РФ уже ухудшило прогноз нефтегазовых поступлений в бюджет на 24%. Кроме того падение цен на нефть и газ, которые обеспечивают около трети доходов РФ, заставило тамошних чиновников увеличить прогнозируемый дефицит бюджета на 2025 год с 0,5% ВВП до 1,7% ВВП.

Аналитики отмечают, что для сохранения размера военных расходов российскому правительству придется повышать налоги и сокращать отдельные чувствительные социальные расходы в случае сохранения низких цен на нефть. В 2025 году РФ увеличила расходы на национальную безопасность еще на четверть, до 6,3% ВВП, в связи с российско-украинской войной. Это самый высокий уровень военных расходов со времен Холодной войны.

Вместе с тем Президент США Дональд Трамп в понедельник заявил, что российский лидер Владимир Путин стал больше заинтересованным в мире после падения цен на нефть.

Цены на нефть и война и война

Россия размышляет над корректировкой главного бюджетного правила для нефтяных компаний в связи со снижением цен на нефть для финансирования Фонда национального благосостояния РФ. За счет ресурсов фонда враг обеспечивает собственные расходы на войну.

Цены на нефть уменьшаются под влиянием политики администрации Дональда Трампа. Дополнительно тянет вниз черное золото решение ОПЕК+ дополнительно увеличить добычу нефти еще на 411 тысяч баррелей в сутки.

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