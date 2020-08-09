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В Минске автозак въехал в толпу протестующих - люди выкрикивают "Убийцы!" (фото, видео)

23:30, 09 августа 2020
Мир
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Там, где автозак въехал в толпу / фото Nexta

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Об этом сообщает Telegram-канал TUT.by, ссылаясь на слова очевидца.

"Человек упал — к нему тут же подбежали люди. Их стали забрасывать светошумовыми гранатами. 5-6 человек вынесли пострадавшего — у него серьезные травмы. Приехала скорая. Собралось много людей. Толпа выкрикивает "Убийцы!", - говорится в сообщении.

Автозак въехал в толпу в Минске намеренно в спины протестующих, один человек без сознания, в крови — его пытаются реанимировать медики. Об этом сообщает "МБХ медиа".

Предварительно, пострадали минимум два человека. "Второй человек тоже находится не в сознании, у него торчит кость из пятки", – добавляют СМИ.

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