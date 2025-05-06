Он набрал 325 голосов парламентариев при 316 необходимых

Бундестаг одобрил кандидатуру Фридриха Мерца на пост канцлером Германии со второй попытки. Об этом сообщает DW.

За проголосовали 325 депутатов при необходимых 316. Кандидат от Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) станет десятым канцлером в истории ФРГ. Ему предстоит возглавить коалиционное правительство с Социал-демократической партией Германии (СДПГ).

Как пишет BBC News, для проведения повторного голосования ХДС/ХСС и их партнер по коалиции, Социал-демократическая партия Германии (СДПГ), заручились поддержкой еще двух партий - зеленых и левых.

Видео дня

Изначально издания Frankfurter Allgemeine и Bild сообщали, что во вторник повторного голосования не планируется, однако затем ХДС/ХСС, социал-демократам, зеленым и левым удалось договориться о проведении нового голосования в тот же день.

Голосование за Мерца в Бундестаге

В первом туре голосования утром 6 мая Мерцу не удалось получить абсолютное большинство - он набрал лишь 310 голосов. Это был первый подобный случай в истории ФРГ. Кто именно из депутатов от ХДС/ХСС и СДПГ не поддержал Мерца, неизвестно, поскольку голосование было тайным. У партий в сумме 328 из 630 мест в парламенте.

Во фракции СДПГ заявили, что провал Мерца на выборах канцлера произошёл по вине его собственной партии ХДС/ХСС.

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