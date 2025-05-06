Бундестаг одобрил кандидатуру Фридриха Мерца на пост канцлером Германии со второй попытки. Об этом сообщает DW.
За проголосовали 325 депутатов при необходимых 316. Кандидат от Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) станет десятым канцлером в истории ФРГ. Ему предстоит возглавить коалиционное правительство с Социал-демократической партией Германии (СДПГ).
Как пишет BBC News, для проведения повторного голосования ХДС/ХСС и их партнер по коалиции, Социал-демократическая партия Германии (СДПГ), заручились поддержкой еще двух партий - зеленых и левых.
Изначально издания Frankfurter Allgemeine и Bild сообщали, что во вторник повторного голосования не планируется, однако затем ХДС/ХСС, социал-демократам, зеленым и левым удалось договориться о проведении нового голосования в тот же день.
Голосование за Мерца в Бундестаге
В первом туре голосования утром 6 мая Мерцу не удалось получить абсолютное большинство - он набрал лишь 310 голосов. Это был первый подобный случай в истории ФРГ. Кто именно из депутатов от ХДС/ХСС и СДПГ не поддержал Мерца, неизвестно, поскольку голосование было тайным. У партий в сумме 328 из 630 мест в парламенте.
Во фракции СДПГ заявили, что провал Мерца на выборах канцлера произошёл по вине его собственной партии ХДС/ХСС.