Календарь обработки деревьев нужен каждому огороднику.

Именно весной дачники обязаны уделить особое внимание своему саду, потому что в это время года из зимней спячки выходят разные вредители, а также активизируются возбудители заболеваний. Именно поэтому важно иметь под рукой календарь обработки сада от вредителей и болезней, чтобы вовремя защитить культуры от атаки.

Когда опрыскивать деревья весной - этапы и правила

Календарь обработки фруктовых деревьев, а именно косточковых культур, всегда проходит в несколько этапов. Все потому, что данный вид растений больше остальных подвержен разным заболеваниям, таким как: монилиоз, коккомикоз или клястероспориоз. Также плодовые деревья очень "любят" пилильщики, плодожорки и тля.

Первый этап

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Первый раз опрыскать деревья нужно в конце марта-начале апреля, и это, пожалуй, самый важный этап. Необходимо уничтожить всех вредителей, которым удалось пережить зиму, и "убить" споры грибов. Как только сойдет снег, температура не будет падать ниже +5 градусов по Цельсию - можно приступать. Также важно "поймать" момент, пока не началось движение сока и набухание почек.

Конец марта-начало апреля - то самое время, когда обрабатывать деревья медным купоросом можно и нужно. Хватит 100 граммов на ведро воды, чтобы подсушить раны на коре и защитить растение от грибковых заболеваний. Также огородники используют трехпроцентную бордосскую смесь. Для ее приготовления нужно смешать 300 граммов медного купороса и 400 граммов извести, развести все это в ведре воды. Такой раствор отлично помогает от грибков и бактерий, обеззараживает кору и почки, а также довольно экономично.

Дополнительно можно купить специально инсектицидно-масляные препараты, которые "убьют" перезимовавших вредителей, а также покроют тонкой пленкой яйца, перекрывая доступ кислорода к ним. Из-за этого из них не сумеют вылупиться новые насекомые. Хорошо они помогают и от парши, и от коккомикоза, и от клястероспориоза. Более того - такие препараты будут "работать", даже если температура опуститься ниже пяти градусов.

Второй этап

Следующая стадия, без которой не может существовать ни один календарь обработки сливы, вишни или абрикоса - фаза зеленого конуса. Обычно, она наступает в апреле-начале мая в зависимости от температуры. Вы можете судить по дереву - если почки уже набухли, но еще не начали цвести, зато деревья "выпустили" первые листочки, значит, пора приступать ко второму этапу.

Здесь можно брать проверенные фунгициды: "Хорус", "Скор" или "Строби". Разводить в пропорции 2 грамма на ведро воды. Препараты надежно защищают деревья от парши, монилиоза и коккомикоза. От клещей, тли и пилильщиков помогут "Актеллик" и "Фуфанон". Для того чтобы средства подействовали, нужно соблюсти определенные условия и запомнить, когда опрыскивать вишню весной, а также другие плодовые деревья.

Выберите сухой безветренный день, когда температура будет держаться в пределах от +5 до +25 градусов по Цельсию. Желательно проводить все опрыскивания и поливы вечером, чтобы солнце не светило слишком ярко.

Третий этап

Обычно, приходится на май месяц, когда цветение уже прошло, и дерево приступило к формированию завязей. Как раз в это время необходимо защитить будущий урожай. Опытные садоводы рекомендуют не экспериментировать, а сразу покупать надежные препараты, например, те же "Скор" или "Хорус", как защиту от монилиоза и коккомикоза, или "Топаз", если есть признаки мучнистой росы.

От вредителей в это время года лучше всего спасают инсектицид "Калипсо" и биопрепарат "Фитоверм" Придется потратиться, но оно того стоит. Все вышеперечисленные средства нужно разводить в пропорции 2 грамма на ведро воды и обрабатывать деревья минимум через неделю после опадания цветков.

Если весь май держится сухая и ясная погода, то достаточно будет одной обработки в месяц, но если вдруг пойдут дожди, то через две недели после первой процедуры нужно будет провести вторую. Те садоводы, у которых деревья сильно поражены заболеваниями или вредителями, должны проводить обработку каждые 10 дней, то есть 3 раза за май.

Четвертый и пятый этапы

Последний раз, когда вы пойдете опрыскивать сад, заполняя календарь обработки абрикоса, сливы и вишни, наступит при формировании плодов, а потом за месяц до сбора урожая. Получается, что вам придется наведаться в сад дважды, чтобы не позволить болезням и вредителям атаковать культуру на финишной прямой.

Здесь уже нам нужны другие препараты, например "Фитоспорин М", который убережет растение от плодовой гнили. Также не лишним будет использовать биопрепарат "Лепидоцид" от вредителей. В обоих случаях советы из интернета о сроках обработки будут некорректными, поэтому лучше читать инструкцию от производителя и смотреть на состояние деревьев в саду.

Полезный совет: желательно всегда чередовать препараты, чтобы насекомые, бактерии и грибки не привыкали к веществам. Новое средство будет для них сюрпризом, а значит, шансов убить паразитов у вас окажется больше.

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