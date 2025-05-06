Франция теперь будет тщательнее проверять кандидатов на получение гражданства.

Украинским беженцам станет труднее навсегда остаться во Франции. Тамошнее правительство вводит значительно более жесткие правила для получения иностранцами французского гражданства. Об этом сообщает SchengenVisaInfo.

Министр внутренних дел Франции Бруно Ретаило издал директиву, которая содержит более жесткие требования по владению французским языком и социальной интеграции для кандидатов на гражданство.

"Я согласен с ужесточением критериев и согласен с утверждением, что это циркуляр ассимиляции. [Но] чтобы стать французом, это нужно заслужить, и мы должны быть очень, очень требовательными", - сказал он на пресс-конференции.

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Новая директива вступит в силу с января 2026 года. Согласно ее требованиям, кандидаты на гражданство должны будут сдать устный и письменный экзамен уровня B2. Министр также настаивал на необходимости лучше "знать и признавать историю Франции".

Заявителей на французское гражданство также будут проверять на предмет их образцового прошлого, что указывает на то, что власти будут проверять, придерживались ли эти заявители закона или делали ли положительный вклад в общество.

Тем, кто был осужден к шести месяцам или более лишения свободы, будет отказано в гражданстве. Это также коснется нелегальных мигрантов, заявки которых рекомендуется отклонять.

Кроме того, мигранты не смогут стать гражданами Франции без "профессиональной интеграции". Власти могут требовать от заявителей 24-месячного трудового договора или постоянного контракта. Заявителей также будут проверять на предмет их интеграции во французское общество.

Украинские беженцы за рубежом

Как писал УНИАН, страны Европейского Союза могут принять решение относительно правового статуса беженцев из Украины уже в июне. Этот вопрос является актуальным, поскольку нынешний режим временной защиты для украинцев действует до марта 2026 года.

Также мы рассказывали, что украинские беженцы в США боятся изгнания их из страны по решению Трампа. В начале апреля украинские беженцы получили письмо, в котором их призвали покинуть США, но позже это сообщение назвали ошибкой.

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