30 апреля - Вальпургиева ночь, одна из самых магических в году.

С 30 апреля на 1 мая, согласно древним верованиям, наступает необычное время, известное как Вальпургиева ночь. Подобно тому, как это происходит на Хэллоуин, исчезают грани между мирами и открываются врата по ту сторону земли. Нечисть радуется, а ведьмы идут на поклон к рогатому и устраивают шабаши. Стоит ли бояться этой ночи, почему она так называется, чего не следует делать в это время, а что, наоборот, нужно – рассказываем ниже.

Что такое Вальпургиева ночь - история

Дата берет свое начало еще в VIII веке, из кельстких и германских культур. В то время люди верили, что в ночь с 30 апреля на 1 мая заканчивается зима и наступает весна. Но в это же время стираются границы между мирами, и у нечисти появляется прекрасная возможность проникнуть в мир живых и устроить грандиозный шабаш. Чтобы защититься от нее, люди собирались вместе, разжигали высокие костры и устраивали празднования с различными ритуалами на удачу. В Германии, Австрии, Шотландии, Ирландии и странах Скандинавии этот праздник отмечают и сейчас.

Почему Вальпургиева ночь - что это за название? Назвали праздник в честь монахини Вальпурги (Вальбурги), которая жила в VIII веке в Англии и, конечно, не имела отношения к ведьмам. Вальпурга была очень образованной, умела лечить людей, поддерживала миссионерство и считалась защитницей от колдовства. После смерти монахиню признали свято и так случилось, что день памяти пришелся как раз на эту дату – поэтому ночь и получилась Вальпургиевой.

Видео дня

Интересно, что наши предки-славяне скорее всего, не знали, что такое и когда Вальпургиева ночь, но они отмечали свой праздник. Вальпургиева ночь у славян называлась Живин день, и он также означал приход весны. Посвящали его богине плодородия – Живе, у нее просили хорошего урожая и здорового потомства, проводили обряды на любовь, богатство, очищение и т.д.

Вальпургиева ночь - обряды, приметы и запреты дня

Как уже говорили, основной обряд этой ночи - изгнание нечисти. Поэтому в странах, где отмечают праздник, разжигают большие костры, в которых сжигают все ненужное, очищая пространство.

Считается, что магическая атмосфера помогает избавиться от негатива, а также способствует исполнению желаний, поэтому проводят такие ритуалы:

нужно в темной комнате зажечь свечу, выписать на лист бумаги все, что тревожит, а затем его сжечь - и бумага, и свеча должны догореть до конца;

можно взять ленту и написать на ней заветное желание, ленту затем повязать на ветке дерева - загаданное сбудется.

В то же время не следует в Вальпургиеву ночь делать такие вещи:

чертыхаться - привлечешь к себе внимание темных сил и беды не миновать;

ходить в черном - притянешь недоброе;

приносить домой сирень, особенно если в доме есть больной человек - аромат цветка способен увести из мира живых.

Считается, что все сны с 30 апреля на 1 мая - вещие, а если в эту ночь посадить какое-то растение - обязательно разбогатеешь. Найдете росу на рассвете 1 мая, чтобы умыться - долго будете молодым и красивым.

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