Европа пользуется невероятной популярностью среди туристов круглый год. Однако как выбрать из нескольких десятков стран идеальное место для своего следующего отпуска?
Облегчить задачу туристам решило крупнейшее в мире туристическое издательство Lonely Planet.
"Компактная и безумно разнообразная, красота Европы постоянно удивляет. Где еще на земле вы можете за несколько часов переместиться от дышащих вулканов к вздымающемуся океану, от альпийских вершин к арктическим островам, от пляжей с белым песком к мерцающим голубым ледникам, от усеянных виноградниками и замками долин к городам из золотого камня на Средиземном море?", – интригует автор материала Керри Уокер.
15 самых красивых мест для посещения в Европе
- Швейцарские Альпы – для хайкинга.
- Стромболи, Италия – для наблюдения за вулканом.
- Кольцо Керри, Ирландия – для живописных видов.
- Азорские острова, Португалия – для побега на отдаленный остров.
- Национальный парк Хоэ Тауэрн, Австрия – для дорожного путешествия в горы.
- Черный лес, Германия – для погружения в сказку.
- Лофотенские острова, Норвегия – для арктической магии.
- Национальный парк Плитвицкие озера, Хорватия - для посещения водопадов и озер.
- Долина Луары, Франция – для прогулок по замкам на берегу реки.
- Национальный парк Тейде, Тенерифе – для вулканических высот и темного неба.
- Ионические острова, Греция – для путешествий по островам.
- Стокгольм, Швеция – для городской жизни на набережной.
- Национальный парк Кэрнгормс, Шотландия – для встреч с оленями.
- Озеро Бохинь, Словения – для любования озером.
- Валлетта, Мальта – для мечтателей.
Как сообщал УНИАН, ранее влиятельный туристический портал Europe's Best Destinations признад живописный городок Боза, расположенный на итальянском острове Сардиния, лучшей "скрытой жемчужиной" Европы для посещения в 2025 году.
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