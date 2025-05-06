Возглавили рейтинг Швейцарские Альпы.

Европа пользуется невероятной популярностью среди туристов круглый год. Однако как выбрать из нескольких десятков стран идеальное место для своего следующего отпуска?

Облегчить задачу туристам решило крупнейшее в мире туристическое издательство Lonely Planet.

"Компактная и безумно разнообразная, красота Европы постоянно удивляет. Где еще на земле вы можете за несколько часов переместиться от дышащих вулканов к вздымающемуся океану, от альпийских вершин к арктическим островам, от пляжей с белым песком к мерцающим голубым ледникам, от усеянных виноградниками и замками долин к городам из золотого камня на Средиземном море?", – интригует автор материала Керри Уокер.

Видео дня

15 самых красивых мест для посещения в Европе

Швейцарские Альпы – для хайкинга. Стромболи, Италия – для наблюдения за вулканом. Кольцо Керри, Ирландия – для живописных видов. Азорские острова, Португалия – для побега на отдаленный остров. Национальный парк Хоэ Тауэрн, Австрия – для дорожного путешествия в горы. Черный лес, Германия – для погружения в сказку. Лофотенские острова, Норвегия – для арктической магии. Национальный парк Плитвицкие озера, Хорватия - для посещения водопадов и озер. Долина Луары, Франция – для прогулок по замкам на берегу реки. Национальный парк Тейде, Тенерифе – для вулканических высот и темного неба. Ионические острова, Греция – для путешествий по островам. Стокгольм, Швеция – для городской жизни на набережной. Национальный парк Кэрнгормс, Шотландия – для встреч с оленями. Озеро Бохинь, Словения – для любования озером. Валлетта, Мальта – для мечтателей.

Как сообщал УНИАН, ранее влиятельный туристический портал Europe's Best Destinations признад живописный городок Боза, расположенный на итальянском острове Сардиния, лучшей "скрытой жемчужиной" Европы для посещения в 2025 году.

Вас также могут заинтересовать новости:

Читайте свежие новости туризма, ищите идеи для путешествий и смотрите живописные фото со всего мира на Телеграм-канал УНИАН.Туризм.