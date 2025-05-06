Луис Инасиу Лула да Силва также собирается посетить военный парад в Москве 9 мая.

Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва собирается поехать в Москву в ближайшие дни. Там он собирается встретиться с российским диктатором Владимиром Путиным, а также обсудить войну в Украине, пишет O GLOBO.

В издании поделились, что целью поездки является позиционирование Бразилии как посредника для достижения мира между Украиной и Россией. Также Лула да Силва хочет подать сигнал о независимости бразильской внешней политики по отношению к другим крупным странам мира.

Отмечается, что в Москве Лула да Силва собирается сообщить Путину о том, что Бразилия хочет принять активное участие в заключении мирного соглашения между Украиной и РФ. Ранее он призывал обе стороны участвовать в любых переговорах для достижения мира.

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Кроме того, в издании отметили, что Лула да Силва собирается принять участие в военном параде в Москве 9 мая.

В издании добавили, что советник по международным делам Бразилии Селсо Аморим заявил, что посредничество в завершении войны "больше не является исключительной ответственностью великих стран". При этом он считает, что Москва продемонстрировала большую готовность к диалогу.

Китай и Бразилия сделали заявление об окончании войны в Украине

Ранее Китай и Бразилия выступили за политическое решение российско-украинской войны. Отмечается, что в рамках конференции по безопасности в Мюнхене двустороннюю встречу провели министр иностранных дел Китая Ван И и главный специальный советник президента Бразилии Селсо Аморим.

Дипломаты заявили, что Китай и Бразилия на фоне "изменений и потрясений" в мире сохранили стратегическую направленность и работали вместе, "чтобы внести положительный вклад в продвижение глобального мира".

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