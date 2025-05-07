Разбираемся, какая может быть максимальная высота забора между соседями в частном доме и что делать, если забор у вас или соседей выше и является предметом спора.

Как известно, с соседями лучше дружить, но забор иметь повыше. УНИАН спросил у адвоката, какая высота забора предусмотрена между соседними участками согласно законодательству, в каких случаях допускается ограда выше и как решать спорные моменты, если соседский забор приносит неудобства.

Какой должна быть высота забора между соседями по закону

Частные домовладения или приусадебные участки можно ограждать – это не запрещено. Однако высота ограды не может быть какой угодно владельцу – ее нормы регламентирует законодательство.

Как рассказал УНИАН адвокат Евгений Булименко, высота заборов прописана в Государственных строительных нормах Украины - в частности, о них говорится в Государственных строительных нормах планирования и застройки территории, а также в Государственных строительных нормах благоустройства территорий. "Кроме того, в каждом городе или поселке могут устанавливаться местные правила застройки. Их имеют право утверждать местные советы, и в таких правилах могут быть предусмотрены дополнительные требования к заборам", - говорит юрист.

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Допустимая высота забора между соседями имеет такие общие требования:

высота ограды между соседними участками должна составлять до 2 метров;

высота забора со стороны улицы - до 2,5 метров.

В некоторых случаях допускается высота заборов более, чем 2,5 метра. В частности, высота ограды химического предприятия может быть 3-4 метра, а вокруг военного объекта забор может быть высотой 2,5-3 метра. Но для частных домовладений таких исключений нет.

Что делать, если забор между соседями выше, чем положено

По словам адвоката, если сложилась ситуация, что забор выше, чем разрешенный нормами, тогда нужно или менять его конструкцию, или устанавливать новый, высота которого будет соответствовать установленным требованиям. Узаконить забор через отдельное разрешение нельзя.

"Если забор слишком высокий и мешает соседям, то это нарушение правил добрососедства между собственниками земельных участков, и соседи могут обратиться в суд. Он может обязать или демонтировать забор, или сделать так, чтобы высота ограждения соответствовала установленным нормам", - поясняет Евгений Булименко.

Кроме того, лицу, установившему слишком высокий забор, могут выписать штраф за нарушение правил благоустройства (статья 152 Кодекса Украины об административных правонарушениях предусматривает для обычных граждан штраф в размере 340-1360 гривен, а для бизнесменов и чиновников - от 850 до 1700 грн, - УНИАН). Такой штраф имеют право накладывать административные комиссии при исполнительных органах местных советов.

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справка Евгений Булименко адвокат Окончил Академию адвокатуры Украины, Украинскую государственную академию финансов и международной торговли. Профессиональную деятельность в сфере права ведет с 2002 года, имеет более 20 лет опыта работы в правовых департаментах коммерческих компаний, в частности, транснациональных холдингах, и ведущих юридических фирмах. Возглавлял отдел руководящих кадров Министерства образования и науки Украины. С 2008 года осуществляет независимую адвокатскую деятельность, специализируется в области уголовного, гражданского, корпоративного, семейного права.

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