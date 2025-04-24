Рассказываем, какие православные праздники отметят верующие в последнем месяце весны.

В конце весны православные отмечают большой праздник - Вознесение Господне. Среди других важных событий - день памяти апостола Иоанна Богослова, перенесение мощей святителя Николая, а также третье обретение главы Иоанна Предтечи, Крестителя Господня, которое отмечают в мае по новому стилю. Какие еще церковные события ожидаются в этом месяце и кого из святых будут почитать по старому стилю - смотрите ниже православный церковный календарь на каждый день.

Церковный православный календарь в мае 2025 по новому стилю

Напомним, что в 2023 году Православная церковь Украины (ПЦУ) приняла решение перейти на новоюлианский календарь, в котором неподвижные праздники (с постоянной датой) передвинулись на 13 дней раньше. Подвижные праздники (такие, как Пасха, Вознесение, Троица) отмечаются каждый год в разные дни, но имеют одинаковую дату для обоих календарей.

Какие будут церковные праздники в мае 2025 по новому стилю:

Видео дня

1.05 - сщмч. Макария, митр. Киевского и всея Руси.

2.05 - перенесение мощей мучеников блгвв. князей Бориса и Глеба, свт. Афанасия, патр. Константинопольского, Лубенского чудотворца.

3.05 - прп. Феодосия Печерского, икон Божьей Матери Успение Киево-Печерская и Киево-Печерская (с Антонием и Феодосием).

4.05 - свв. жен-мироносиц.

5.05 - вмц. Ирины, иконы Божией Матери "Неупиваемая чаша".

6.05 - прп. Иова Почаевского.

7.05 - Любецкой иконы Божией Матери.

8.05 - апостола и евангелиста Иоанна Богослова , прпп. Арсения Трудолюбивого и Пимена, постника, Киево-Печерских, поминовение погибших в II Мировой войне.

, прпп. Арсения Трудолюбивого и Пимена, постника, Киево-Печерских, поминовение погибших в II Мировой войне. 9.05 - перенесение мощей святителя Николая .

. 10.05 - апостола Симона Зилота, свт. Симона Киево-Печерского, еп. Владимирского и Суздальского, Киево-Братской иконы Божией Матери.

11.05 - равноапп. Кирилла и Мефодия, учителей славянских, прп. Софрония, затворника Киево-Печерского.

12.05 - свт. Эпифания, еп. Кипрского, прп. Амфилохия Почаевского, день тезоименитства блаженнейшего Митрополита Киевского и всей Украины Эпифания.

13.05 - перенесение мощей прмч. Макария, архим. Каневского, игум. Пинского, Переяславского чудотворца.

14.05 - Преполовение Пятидесятницы, прп. Никиты, затворника Киево-Печерского, еп. Новгородского.

15.05 - свт. Исаи Киево-Михайловского, еп. Ростовского, чудотворца, прп. Исаи Киево-Печерского.

16.05 - прп. Федора Освященного.

17.05 - ап. Андроника и св. Юнии.

18.05 - свв. отцов семерых Вселенских соборов.

19.05 - мч. Парфения Жовкивского, Римского, прп. Иоанна, еп. Готского.

20.05 - обретение мощей святителя Алексея, митр. Киевского и всея Руси, чудотворца.

21.05 - равноапп. царя Константина и матери его царицы Елены.

22.05 - мч. Василиска.

23.05 - обретение мощей свт. Леонтия Киево-Печерского, еп. Ростовского, прп. Ефросинии, игум. Полоцкой.

24.05 - прп. Симеона столпника на Дивной горе.

25.05 - третье обретение главы Иоанна Предтечи , свт. Иннокентия, архиеп. Херсонского, празднование восстановления Михайловского Златоверхого собора в Киеве.

, свт. Иннокентия, архиеп. Херсонского, празднование восстановления Михайловского Златоверхого собора в Киеве. 26.05 - апп. от 70-ти Карпа и Алфея.

27.05 - обретение мощей свтт. Киевских Киприана и Фотия, прав. Иоанна Русина, исповедника.

28.05 - прп. Никиты, исп., еп. Халкидонского.

29.05 - Вознесение Господне - праздник относится к двунадесятым, то есть, двенадцати самым важным, мц. Феодосии девы, Тирской.

- праздник относится к двунадесятым, то есть, двенадцати самым важным, мц. Феодосии девы, Тирской. 30.05 - прп. Исаакия, исп., игумена обители Далматской.

31.05 - ап. от 70-ти Ерма.

Постов в этом месяце не будет.

Православный календарь по старому стилю в мае 2025

В Украине часть православных верующих по-прежнему придерживаются старого церковного календаря - старый стиль остается правом религиозных общин и монастырей.

Церковные праздники по старому стилю в мае 2025:

1.05 - прп. Иоанна Солунского.

2.05 - прп. Иоанна Ветхопечерника.

3.05 - прп. Феодора Трихины.

4.05 - сщмч. Януария, еп. и других.

5.05 - прп. Феодора Секиота.

6.05 - вмч. Юрия Победоносца (Георгия Победоносца), мчч. Анатолия и Протолеона.

7.05 - мч. Саввы Стратилата, прп. Саввы Киево-Печерского, прп. Алексия, затворника Киево-Печерского.

8.05 - иконы Божией Матери "Живоносный источник", ап. и еванг. Марка, поминовение погибших в II Мировой войне.

9.05 - сщмч. Василия, еп. Амасийского.

10.05 - прп. Стефана, игумена Киево-Печерского, еп. Владимирского, Львовской иконы Божией Матери.

11.05 - апп. от 70-ти Иасона и Сосипатра.

12.05 - девяти мчч. Кизицких, прп. Мемнона, чудотворца.

13.05 - ап. Иакова, брата святого Иоанна Богослова, обретение мощей Никиты Киево-Печерского, еп. Новгородского.

14.05 - Преполовение Пятидесятницы, сщмч. Макария, митр. Киевского и всея Руси.

15.05 - перенесение мощей мучеников блгвв. князей Бориса и Глеба, свт. Афанасия, патр. Константинопольского, Лубенского чудотворца.

16.05 - прп. Феодосия Печерского, икон Божьей Матери Успение Киево-Печерская и Киево-Печерская (с Антонием и Феодосием).

17.05 - свв. жен-мироносиц.

18.05 - вмц. Ирины, иконы Божией Матери "Неупиваемая чаша".

19.05 - прп. Иова Почаевского.

20.05 - Любецкой иконы Божией Матери.

21.05 - апостола и евангелиста Иоанна Богослова , прпп. Арсения Трудолюбивого и Пимена, постника, Киево-Печерских, поминовение погибших в II Мировой войне.

, прпп. Арсения Трудолюбивого и Пимена, постника, Киево-Печерских, поминовение погибших в II Мировой войне. 22.05 - перенесение мощей святителя Николая .

. 23.05 - апостола Симона Зилота, свт. Симона Киево-Печерского, еп. Владимирского и Суздальского, Киево-Братской иконы Божией Матери.

24.05 - равноапп. Кирилла и Мефодия, учителей славянских, прп. Софрония, затворника Киево-Печерского.

25.05 - свт. Эпифания, еп. Кипрского, прп. Амфилохия Почаевского. День тезоименитства блаженнейшего Митрополита Киевского и всей Украины Эпифания.

26.05 - перенесение мощей прмч. Макария, архим. Каневского, игум. Пинского, Переяславского чудотворца.

27.05 - прп. Никиты, затворника Киево-Печерского, еп. Новгородского.

28.05 - свт. Исаи Киево-Михайловского, еп. Ростовского, чудотворца, прп. Исаи Киево-Печерского.

29.05 - Вознесение Господне , прп. Федора Освященного.

, прп. Федора Освященного. 30.05 - ап. Андроника и св. Юнии.

31.05 - свв. отцов семерых Вселенских соборов.

Вознесение Господне, как передвижной праздник, имеет одинаковую дату, как в новом, так и старом календарях и в 2025 году отмечается 29 мая.

Ранее мы рассказывали, какие праздники в мае 2025 отмечают в Украине и сколько будет выходных в этом месяце.

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