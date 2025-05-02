В разный период времени томаты нуждаются в удобрениях и поддержке.

Опытные садоводы давно знают, что, если хочешь насладиться богатым урожаем, то нужно обеспечить своим растениям все необходимое. Сегодня рассмотрим, чем подкормить помидоры для роста, чтобы получить вкусные и сладкие плоды.

Чтобы томаты хорошо росли, им нужен фосфор, азот и калий. Они отвечают за хорошую корневую систему, стойкость к болезням, плодоношение и рост.

Полезными будут добавки с железом, кальцием, магнием, бором.

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Чем подкормить помидоры после пикировки

Если кто-то не знает, то пикировка - это тот этап, на котором пересаживают рассаду в открытую почву. Это ответственный период, поскольку именно он является основой для здорового растения.

Хорошим решением будут азотные удобрения. Запомните и используйте любой вариант:

растворить одну столовую ложку аммиака (нашатырного спирта) на ведро воды и поливать под корень;

10-15 граммов карбамида (мочевины) на ведро воды и поливать.

Однако не злоупотребляйте азотными подкормками, так как это может привести к задержке формирования плодов.

Также рассмотрим, чем подкормить помидоры после высадки в грунт народными средствами.

Можно приготовить настой из коровяка. Просто разведите его с водой в соотношении 1 к 10. Кроме того можно взять птичий помет в соотношении 1 к 20. Это позволит насытить растения азотом и микроэлементами без магазинной химии.

Используйте также настой из крапивы. Возьмите стебли и листья молодых растений. Их нужно измельчить, положить в емкость и заполнить ее теплой или горячей водой на две третьих. Накрываем крышкой и оставляем настаиваться на 14 дней.

Это хорошо удобрит ваши растения. Для усиления можно добавить на ведро такого настоя один стакан золы.

Чем подкормить помидоры во время цветения

Когда томаты закладывают бутоны и цветут, им нужны калий и фосфор.

Можно развести 20 граммов суперфосфата на ведро воды или 10-15 граммов сульфата калия на это же количество жидкости.

Пригодится также, как подкормить помидоры дрожжами, ведь они есть на кухне почти каждой хозяйки.

Ведро наполняем теплой водой, всыпаем пакетик дрожжей и столовую ложку сахара. Настаиваем два часа и можно использовать для полива.

Чем подкормить помидоры во время плодоношения

Важно знать, чем подкормить помидоры, после того, как завяжутся плоды.

В качестве источника кальция и калия можно использовать золу. Разведите в ведре воды один стакан этого средства и настаивайте сутки.

По желанию можно развести 15 граммов монофосфата калия в ведре воды и полить растения. Это будет быстрее.

Для лучшего баланса чередуйте органические и минеральные подкормки.

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