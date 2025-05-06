Обмен пленными состоялся при посредничестве Объединенных Арабских Эмиратов

Украина и Россия провели масштабный обмен военнопленными. Из российской неволи домой вернулись 205 украинских бойцов. Об этом сообщил в Телеграмм президент Владимир Зеленский.

"Сегодня Украина вернула 205 воинов. Молодые ребята и взрослые мужчины из почти всех видов и родов войск. Защитники Мариуполя и защитники всей линии фронта", - подчеркнул Зеленский.

По его словам, пленные воины "были разбросаны по многим российским регионам, заключенные тюремной системой с единственной задачей: издевательство и уничтожение человечности".

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"Мы вернули их. И я благодарю всех, кто работал над этим обменом. Спасибо партнерам, прежде всего Объединенным Арабским Эмиратам, за посредничество и помощь. Спасибо тем, кто неравнодушен и продолжает говорить об украинцах в плену", - добавил глава государства.

Как сообщает Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными, среди освобожденных воинов - представители Вооруженных Сил Украины, в частности Военно-морских сил, Воздушных сил, Десантно-штурмовых войск, Сил ТрО, а также Национальной гвардии Украины и Государственной пограничной службы Украины.

В частности, домой возвращаются трое украинских офицеров и 202 солдата и сержанта.

"Освобожденные Защитники обороняли Украину на Донецком и Луганском направлениях, в Запорожье и Харьковской области, в Херсонской, Сумской и Киевской областях, а также Защитники из гарнизона Мариуполя", - уточняется в сообщении.

Также сказано, что сегодняшний обмен является уже пятым в этом году и 64-м с начала полномасштабного вторжения.

"Всего в рамках переговорного процесса и обменов с марта 2022 года Координационным штабом освобождено 4757 украинских граждан", - добавлено в сообщении.

Вместе с тем, всем освобожденным будет оказана медицинская помощь и лечение, необходимые вещи, одежда, средства гигиены на первое время. Также будут осуществлены выплаты денежного обеспечения за время пребывания в плену и единовременная материальная помощь.

"Освобожденные Оборонцы смогут пройти реабилитацию и реинтеграцию после длительной изоляции в российской неволе", - подчеркивается в сообщении.

Как уточнил Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец, многие оборонцы находились в плену с начала полномасштабного вторжения, среди них есть возвращенные тяжелобольные и раненые.

Предыдущий обмен пленными

Как сообщал УНИАН, предыдущий обмен пленными состоялся 19 апреля 2025 года. В Украину из российского плена тогда вернулось 277 наших защитников.

Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными отмечал, что 246 воинов возвращены в рамках обмена пленными, а еще 31 человека удалось освободить вне обмена. Большинство из тех, кого удалось вернуть - это молодежь после 2000 года рождения.

В Министерстве внутренних дел Украины отмечали, что самому старшему среди освобожденных защитников из российского плена - бойцу Национальной гвардии - как раз вскоре должен был исполниться 61 год. В то же время самому молодому среди защитников было на момент освобождения 20 лет.

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