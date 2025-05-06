Всего существует три варианта развития событий.

Уже в 2025 году может заработать экспорт для украинских оборонных предприятий. Среди существующих вариантов — создание некого фонда для закупки оружия Вооруженным силам Украины, куда будет отправляться часть заработанных производителями средств; облагать экспорт оружия дополнительной пошлиной.

Экс-замминистра экономики Игорь Фоменко заявил, что политическое решение по этому механизму может быть принято уже в мае. Президент Украины Владимир Зеленский и глава Офиса президента Андрей Ермак "находятся в теме" с сентября 2024 года, пишет Forbes.

Что известно об украинской оборонпроме

Из-за отсутствия госконтрактов, по состоянию на 2024 год, украинские производители БПЛА и систем РЭБ были загружены всего на 37 процентов, по подсчетам объединения "Технологические силы Украины" (ТСУ).

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"Если у государства нет ресурсов на долгосрочные контракты, контролируемый экспорт - компромиссный вариант", - отметила исполнительный директор ТСУ Екатерина Михалко.

При этом сообщается, что сама риторика о том, что экпорт вооружения возможен, изменилась где-то в апреле. "Есть общее согласование от президента на открытие экспорта", - подчеркнул основатель одного из производителей БПЛА. Анонимный депутат от партии "Слуга народа" добавил, что сначала правительство хочет с Госслужбой экспортного контроля упростить выезд на выставки вооружения для производителей.

Три сценария экспорта украинского вооружения

Вариант №1 — точечное согласование с министерствами и Офисом президента по отдельным контрактам.

Вариант №2 — 50% от размера украинских контрактов. Это бы позволило украинским производителям экспортировать лишь половину от объема государственных контрактов. Однако от производителей также требовалась бы передача части выручки от экспорта на закупки оружия для ВСУ.

Сообщается, что такой вариант предложил глава Агенства оборонных закупок (АОЗ) Арсен Жумадилов. Депутат от партии "Слуга народа" рассказал, что такая модель существует и потенциально она "рабочая". Однако у нее есть минус - она "уменьшает рынок", ведь спецплатеж смогут платить в основном только крупные производители.

Вариант 3 — 20% пошлины. Он подразумевает создание фонда, в который будут поступать средства в размере 20 процентов дополнительной пошлины от экспорта того или иного вооружения, которые необходимо будет потратить на оружие для украинских защитников.

"20% - это большая цифра, потому что фактическая доходность украинских производителей дронов и РЭБ - 12-15% из-за связанных с войной форс-мажоров", - признается Фоменко. По его словам, именно поэтому специалисты Минэкономики предлагали установить 5% пошлину, так как 20% пошлина будет "подталкивать" бизнес к сокрытию прибыли.

Также он считает, что пока в разных странах мира Украина не начала активную "маркетинговую политику", у нас не будет никакого понимания о том, нужно ли вообще кому-либо наше вооружение. Поэтому Фоменко скептически относится к тому, что украинские производители "смогут много заработать" на экспортных контрактах. Ведь придется конкурировать с компаниями из Китая, Индии, Европы и США.

Другие новости об украинском вооружении

Ранее УНИАН сообщал, что в Украине показали новую версию САУ "Богдана". Самоходная артиллерийская установка в этой модификации имеет новую бронекабину от компании "Украинская бронетехника" и использует колесное шасси Tatra T815-7 (8х8).

Кроме того, президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что недавно на Ставке обсуждалась украинская ракетная программа. Была поставлена задача максимально ускорить создание украинской баллистики.

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