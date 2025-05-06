Отец 900 детей: биолог рассказал о черепахе, которая стала спасителем своего вида

Диего был определен как один из последних представителей эспаньольских слоновых черепах.

Спасение редких видов животных от вымирания является довольно трудной задачей, с которой, к сожалению, не всегда удается справляться. Тем не менее для одного вида слоновых черепах решение пришло в виде особенно любвеобильной особи со склонностью к упорству.

Эволюционный биолог из Ратгерского университета Скотт Трэверс в своей колонке для Forbes рассказал, как самец по имени Диего смог спасти целый вид черепах от вымирания. До того, как он начал свою "операцию по спасению" эспаньольских слоновых черепах, специалисты насчитывали всего около 15 представителей этого вида.

Биолог поделился, что Диего родился более века назад и был перевезен в зоопарк Сан-Диего в 1930-х годах. Позже ученые определили его как одного из последних представителей эспаньольских слоновых черепах.

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В течение следующих четырех десятилетий он произвел на свет около 900 потомков и помог спасти свой вид от вымирания, отметил Трэверс.

Биолог напомнил, что к 1960-м годам осталось всего 12 самок и 3 самца эспаньольских слоновых черепах. Этот вид был близок к вымиранию, из-за чего дирекция Галапагосского национального парка решилась на смелый эксперимент.

В 1976 году была запущена программа разведения и репатриации в неволе, надеясь с помощью науки и упорства обратить вспять многовековой процесс вымирания эспаньольских слоновых черепах.

Уже в 1977 году Диего отправили обратно на Галапагосы, где он вылупился, чтобы он присоединился к программе размножения, добавил биолог. Самец мгновенно стал звездой СМИ, которому приписывали спасение вида с помощью одной лишь силы либидо.

Биолог отметил, что за яркими заголовками газет скрывалась настоящая правда по спасению вида. Диего принес более 900 потомков, но на его долю пришлось около 40% от общего объема программы.

За спасение эспаньольских слоновых черепах стот благодарить самца, известного как E5, подчеркнул биолог. Он был более тихим и ярким представителем своего вида, но в итоге стал родителем почти 60% потомства в рамках программы.

К моменту завершения программы в 2020 году на Эспаньоле обитало более 2 300 черепах. По данным исследования, опубликованного в октябре 2014 года в журнале PLOS One, эта популяция уже считалась безопасной и самоподдерживающейся, поскольку около 50% черепах, выпущенных на волю с 1975 года, были живы и в 2007 году. После этого Диего и E5 отправили обратно в дикую природу.

Панцири черепах могут дать информацию о радиоактивном загрязнении

Ранее ученые обнаружили, что панцири черепах можно использовать для изучения радиоактивного загрязнения. Исследователи сосредоточили свое внимание на черепахах с мест ядерных испытаний.

Ученые выяснили, что слои панцирей можно использовать как временную отметку периодов ядерных осадков, так же, как кольца деревьев могут дать представление о климате Земли, а керны льда - о температуре в прошлом.

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