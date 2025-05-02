Рассказываем, какого числа отмечают День матери в Украине, а также о его удивительной истории и традициях.

День матери - нежный и любимый праздник во всем мире. В эту дату говорят "Спасибо" самым дорогим людям на земле - мамам. О трогательной, хотя и грустной истории маминого праздника, когда День матери в Украине в этом году и как его отмечать, рассказываем ниже.

День матери и его история

Мама - самый главный человек в жизни любого. Благодаря маме мы появляемся на свет, именно она заботится о нас, растит, помогает, советует и утешает. Иногда с мамой бывает непросто, но без нее - куда тяжелее. Мама любит нас такими, какими мы есть, просто за то, что мы есть и гордится каждой минутой нашей жизни - в сотни раз больше нас самих.

Чтобы поблагодарить маму за все возможное (а порой и невозможное), что она делает для нас, повод не нужен. Но все-таки в мире есть праздник, который посвящен матерям.

Видео дня

История появления этого дня довольно печальна. Идея учредить День матери принадлежит американке Анне Джервис из штата Филадельфия. Так получилось, что она рано осталась без мамы и задумалась о том, чтобы в память о ней установить какую-то дату.

В 1907 году Анна начала писать обращения и письма в госструктуры и влиятельным людям, оббивала пороги организаций, чтобы продвинуть свою инициативу. И спустя три года ей это удалось: штат Вирджиния поддержал идеи и установил День матери во второе воскресенье мая. Спустя еще 4 года тогдашний президент США Вудро Вильсон сделал этот праздник официальным во всей стране.

Празднование подхватили и другие страны мира - так появился Международный день матери.

Какого числа День матери празднуют в Украине

У маминого дня в Украине нет фиксированной даты - его, как и Международный день матери, отмечают во второе воскресенье мая.

День матери в Европе в некоторых странах также празднуют в эту дату - к примеру, в Германии, Италии, Греции, Бельгии, Дании, Эстонии, Латвии, Финляндии и других.

В 2025-м году День матери приходится на 11 мая.

День матери - традиции даты

Каких-либо устоявшихся обычаев у праздника нет. Как уже говорили, в эту дату заведено благодарить мам и беременных женщин - будущих мам. Кто-то дарит подарки, идет в гости, чтобы пообщаться или же просто говорит по телефону "Спасибо" и "Береги себя".

Те, кто потерял своих мам, приходят с цветами и свечами на их могилы, чтобы почтить память.

В некоторых странах праздник имеет свои обычаи:

в Австралии в этот день мамам обязательно дарят хризантемы;

в Японии - гвоздики, а также готовят блюда для мам;

в Мексике, где День матери отмечают 10 мая, - утром поют для мам специальную песню, иногда для этого даже приглашают оркестр;

в Великобритании Материнское воскресенье отмечают в четвертое воскресенье Великого поста - мамам дарят нарциссы, а также готовят для них традиционный фруктовый пирог.

Какого-то особенного и дорогого подарка мамы не ждут, их можно порадовать, к примеру, цветами или даже одним цветочком, рисунком или самодельной открыткой от внуков, домашним тортом или духами. Помните, что главное для мамы - не подарок, а ваше внимание и теплые слова.

Напомним, ранее мы рассказывали, какие будут праздники в мае 2025 в Украине - что отмечаем и когда отдыхаем.

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