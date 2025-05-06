До работы над дебютом Sandfall Interactive композитор Лориан Тестар никогда не работал над играми.

Clair Obscur: Expedition 33 выстрелила неожиданно громко. История и пошаговые бои затягивают на часы, но настоящей душой проекта оказалась музыка. И, как оказалось, весь саундтрек, 154 композиции общей продолжительностью в 8 часов, написал один человек, и это был его первый игровой проект.

Как пишет BBC, французский композитор Лориан Тестар просто выкладывал свои треки на Soundcloud, и именно там его нашёл геймдизайнер Expedition 33 Гийом Броше, услышав что-то, что идеально совпало с его видением игры.

Как он сам говорит: "Когда мы впервые обсудили проект, оказалось, что у нас одинаковые референсы. Мы любили одно и то же. Смотрели одно и то же. Разговор просто потёк сам собой".

Видео дня

Так и началась история музыкального полотна, которое теперь слушают даже вне игры. Альбом уже набрал 1,5 миллиона прослушиваний и был самым продаваемым на Bandcamp на прошлой неделе.

Удивительно, но находить людей в самых неожиданных местах вошло у Броше в привычку. Главная сценаристка проекта, Дженнифер Свеберг-Йен, попала в команду, откликнувшись на пост на Reddit, где искали актёров озвучки для бесплатного демо.

В итоге она не просто прошла кастинг, но и заняла ключевую позицию после пары переписанных сцен и смен ролей. Как она сама говорит: "Я просто увидела пост, подумала: хм, прикольно звучит, и отправила запись".

Броше называет это сочетанием удачи и постковидной цифровой эпохи, когда творцы начали активнее выкладывать своё искусство в сеть: "У меня есть список из 15 человек, которых хочу позвать в команду. И я такой: 'Ну, максимум никто не ответит'. А потом первый же говорит: давай попробуем".

Ранее Гийом Броше рассказал, почему большая компания никогда бы не сделала такую игру, как Clair Obscur: Expedition 33. И это если бы такой игре вообще дали зелёный свет, добавляет Броше.

Вас также могут заинтересовать новости: