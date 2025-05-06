Германия переживает беспрецедентный политический кризис в своей современной истории.

Из-за неожиданного провала голосования за назначение Фридриха Мерца новым канцлером Германии Олаф Шольц продолжит исполнять обязанности главы немецкого правительства еще некоторое время. Об этом сообщает Spiegel.

Издание отмечает, что вчера Олаф Шольц окончательно попрощался с властью, потому что сегодня в Германии должен был бы появиться новый канцлер. Однако после провала голосования за Фридриха Мерца, Шольц получил "незапланированное продление контракта".

"Статья 69 Основного Закона предусматривает, что Федеральный канцлер продолжает исполнять свои должностные обязанности "до назначения его преемника". Он обязан это сделать. Министры Федерального кабинета также пока будут оставаться на своих должностях в качестве исполняющих обязанности", - пишет Spiegel.

Видео дня

Политическая ситуация в Германии

Как писал УНИАН, 6 мая Фридрих Мерц, лидер Христианско-демократического союза (ХДС), потерпел неожиданное поражение во время голосования в Бундестаге за назначение его на должность канцлера Германии. Несмотря на то, что коалиция ХДС/ХСС и Социал-демократической партии (СДПГ) уже согласовала его кандидатуру и имела достаточное количество мест в парламенте для его назначения (328 мест), Мерц получил на 6 голосов меньше конституционно необходимого минимума (только 310 голосов вместо минимальных 316).

Это стало первым случаем в послевоенной истории ФРГ, когда кандидат на должность канцлера не смог получить поддержку парламента в первом туре голосования. Поражение Мерца вызвало значительный политический резонанс. Партия "Альтернатива для Германии" (AfD), которая стала крупнейшей оппозиционной силой, призвала к проведению досрочных выборов.

Вас также могут заинтересовать новости: