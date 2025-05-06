Министр выразил благодарность генсеку Совета Европы "за ускорение этих процессов".

В ближайшее время следует ожидать конкретных решений для ускорения процесса финализации создания специального трибунала по преступлению агрессии РФ против Украины. Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига.

Рассказывая о создании спецтрибунала для РФ, чиновник отметил, что работа происходит уже длительное время на уровне юридических советников.

По его словам, речь идет о группе из 40 стран, а лидером и центральным элементом этого процесса выступает Совет Европы и лично его генеральный секретарь Ален Берсе. Сибига выразил ему благодарность "за ускорение этих процессов".

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"Я подтверждаю, что в ближайшее время следует ожидать конкретных решений по ускорению процесса финализации создания специального трибунала по преступлению российской агрессии против Украины", - отметил глава МИД Украины.

Спецтрибунал для Путина: что известно

Как сообщал УНИАН, накануне заместитель руководителя Офиса президента Ирина Мудрая сообщила, что специальный трибунал по преступлению агрессии РФ против Украины может заработать уже в следующем году. По ее словам, в этом году закончат оформление юридической базы и начнут формировать спецтрибунал: набирать судей, секретариат, внедрять правила и регламенты работы, процедуры.

В начале февраля в Брюсселе заявляли, что завершить процесс создания учредительного устава Спецтрибунала по преступлению агрессии России против Украины хотят в 2025 году. После 13-й встречи Основной группы по созданию трибунала ее участники сообщили о значительном прогрессе в этом направлении.

В марте сообщалось, что Совет ЕС вышел на финальную стадию создания специального трибунала по преступлениям РФ в Украине. Как заявлял генеральный секретарь Совета Ален Берсе, группа государств, работающая в рамках Совета Европы над созданием трибунала, завершила формирование юридических документов, необходимых для его запуска.

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