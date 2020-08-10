В Верховной Раде выступили с заявлением из-за событий в Беларуси

Депутаты напомнили о нарушениях, которыми сопровождалась избирательная кампания в соседней стране.

Появилась реакция отдельных народных депутатов Украины на события в Беларуси, связанные с массовыми протестами и задержаниями их участников.

Соответствующее заявление обнародовала в Facebook заместитель главы фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук. Примечательно, что фамилии нардепов, подписавших заявление, Кравчук не уточнила.

В тексте документа говорится, что депутаты с беспокойством наблюдают за развитием событий в Беларуси.

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"Учитывая близость и родство народов наших стран, считаем необходимым выразить поддержку свободы белорусского народа избирать представительные органы власти, включая Президента, демократическим правовым способом. Украинский народ заплатил высокую цену за преданность этим принципам. Память об этих жертвах побуждает нас призвать белорусские власти проявлять сдержанность в отношении протестующих, не допустить нарушения прав человека при реализации белорусами одного из основополагающих прав - на мирный протест ", - отмечают депутаты.

В тексте также упоминается о том, что протесты в Беларуси вызваны "многочисленными сообщениями о нарушениях и некоторые непрозрачные события, которые происходили в ходе избирательной кампании и в день голосования".

Украинские парламентарии призвали все ветви власти Беларуси для сохранения мира и спокойствия в стране как можно быстрее предоставить достоверные и четкие ответы на вопросы протестующих.

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"От открытости, честности, прозрачности и сдержанности всех сторон и участников выборов зависит не только общественное согласие в Беларуси, но и сохранение и укрепление ее суверенитета, последующее признание результатов выборов мировым сообществом, а следовательно - международная поддержка и защита государственности дружественной нам страны. Да здравствует свободная и независимая Беларусь! ", - говорится в тексте заявления.

Как сообщал УНИАН, 9 августа в Беларуси прошли президентские выборы. Досрочное голосование началось еще 4 числа, а завершилось в 20:00 в воскресенье.

Согласно результатам национального экзит-пола действующий президент Беларуси Александр Лукашенко набирает на выборах 79,7% голосов избирателей.

После публикации данных экзит-пола тысячи жителей страны вышли на стихийные акции протеста, произошли столкновения с силовиками. В Минске силовики стреляли в протестующих резиновыми пулями. Появилась информация о первых жертвах.

Сегодня ЦИК республики объявила о победе Лукашенко с результатом в 80,23% голосов избирателей.

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