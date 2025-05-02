Рассказываем, чем лучше всего чистить сливы в душевой кабине и как предотвратить засоры.

Засоры в ванне или душе являются очень распространенной и раздражающей проблемой. К счастью, есть множество вариантов, что делать, если забился слив в душевой кабине.

Как прочистить слив в душевой кабине

Удобнее всего бороться с засорами с помощью вантуза и специальной спирали для прочистки труб.

Убрав внешние загрязнения, засыпьте в слив стакан соды и залейте стаканом уксуса. Оставьте так минут на 15 и затем залейте большим количеством горячей воды. Это позволит убрать остатки мыльной пены, которая также сильно мешает беспрепятственному сливу. При ежемесячном повторении это уберет неприятные запахи.

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Очень удобно использовать для борьбы с засорами специальные магазинные порошки. Однако их может оказаться недостаточно в тяжелых случаях. Чтоб вручную очистить слив, следуйте этим шагам:

снимаем крышку слива;

вставляем спираль для прочистки и медленно ее проталкиваем;

если во что-то упретесь, значит нашли засор;

вращайте спираль, чтоб захватить мусор;

когда сопротивление пропадет, медленно достаньте спираль с засором.

После этого нужно включить воду и посмотреть, будет ли она нормально сливаться. Для некоторых может быть непонятным, как открыть слив в душевой кабине. Все зависит от его разновидности - некоторые откручиваются, снимаются или требуют нажима на специальный рычажок возле смесителя.

Теперь, когда разобрались, что делать, если вода не уходит из душевой кабины, перейдем к способам предотвращения засоров.

Так как самой главной причиной их возникновения являются волосы, то обязательно используйте специальные сетки-ловушки. Они не мешают стеканию воды, но удерживают волосы, не позволяя им создать засор внутри. Такие ловушки можно ставить снаружи над сливом, или внутрь него.

Главное помните: волосы нужно убирать после каждого мытья, что предотвратит их накопление. Также можно проводить профилактическую чистку специальными порошками.

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