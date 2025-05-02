Засоры в ванне или душе являются очень распространенной и раздражающей проблемой. К счастью, есть множество вариантов, что делать, если забился слив в душевой кабине.
Как прочистить слив в душевой кабине
Удобнее всего бороться с засорами с помощью вантуза и специальной спирали для прочистки труб.
Убрав внешние загрязнения, засыпьте в слив стакан соды и залейте стаканом уксуса. Оставьте так минут на 15 и затем залейте большим количеством горячей воды. Это позволит убрать остатки мыльной пены, которая также сильно мешает беспрепятственному сливу. При ежемесячном повторении это уберет неприятные запахи.
Очень удобно использовать для борьбы с засорами специальные магазинные порошки. Однако их может оказаться недостаточно в тяжелых случаях. Чтоб вручную очистить слив, следуйте этим шагам:
- снимаем крышку слива;
- вставляем спираль для прочистки и медленно ее проталкиваем;
- если во что-то упретесь, значит нашли засор;
- вращайте спираль, чтоб захватить мусор;
- когда сопротивление пропадет, медленно достаньте спираль с засором.
После этого нужно включить воду и посмотреть, будет ли она нормально сливаться. Для некоторых может быть непонятным, как открыть слив в душевой кабине. Все зависит от его разновидности - некоторые откручиваются, снимаются или требуют нажима на специальный рычажок возле смесителя.
Теперь, когда разобрались, что делать, если вода не уходит из душевой кабины, перейдем к способам предотвращения засоров.
Так как самой главной причиной их возникновения являются волосы, то обязательно используйте специальные сетки-ловушки. Они не мешают стеканию воды, но удерживают волосы, не позволяя им создать засор внутри. Такие ловушки можно ставить снаружи над сливом, или внутрь него.
Главное помните: волосы нужно убирать после каждого мытья, что предотвратит их накопление. Также можно проводить профилактическую чистку специальными порошками.