Релиз запланирован на 26 мая 2026 года.

Rockstar представила второй трейлер GTA 6, в котором подробно показала главных героев - Джейсона и Люсию. По сюжету они оказываются втянутыми в неудачное ограбление, после чего вынуждены скрываться в штате Леонида - вымышленной версии Флориды.

Героям приходится действовать сообща, чтобы выжить в условиях масштабного заговора и давления со стороны закона. В трейлере акцент сделан на динамике между персонажами, криминальном сюжете и насыщенной визуальной стилистике солнечного юга США.

Релиз GTA 6 запланирован на 26 мая 2026 года. Игра будет доступна на Playstation 5 и Xbox Series, а вот до ПК доберётся не сразу. Ранее глава Take-Two заявил, что GTA 6 выйдет на компьютеры позже, чем на консоли. Всё из-за традиций Rockstar.

Видео дня

Ранее глава Take-Two Штраус Зельник заявлял, что инвесторам не стоит переживать из-за переноса GTA 6, игра всё равно поставит рекорды по продажам.

Кроме того, недавно стало известно, что Rockstar встретилась с создателями Roblox и Fortnite, чтобы набрать идей для GTA 6 Online. Компания хочет продвигать контент, созданный игроками.

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