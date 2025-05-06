Осадки сконцентрируются на юге и в центральных областях.

В среду, 7 мая, осадков в Украине станет меньше. Дожди и ливни сконцентрируются на юге и в центральной части страны. Покапает также на северо-востоке и в Черновицкой области. Температура останется без существенных изменений. В большинстве областей столбики термометров покажут +12°...+15°, на юго-востоке будет +18°...+23°, а в Луганской области - до +26°. Об этом сообщает Погода УНИАН.

В Киеве завтра будет небольшая облачность. Температура воздуха ночью +7°, днем +15°.

Во Львове в среду будет пасмурно. Ночью +5°, днем +14°.

В Луцке будет облачно с прояснениями, ночью +4°, днем +14°.

В Ривне завтра ожидается облачная погода с прояснениями, ночью +5°, днем +15°.

В Тернополе 7 мая ночью будет +7°, днем +14°, пасмурно.

В Хмельницком в течение дня будет облачно с прояснениями, ночью +7°, днем +14°.

В Ивано-Франковске будет пасмурно, ночью +7°, днем +12°.

В Ужгороде завтра столбики термометров покажут ночью +10°, днем +16°, пасмурно.

В Черновцах в среду - пасмурно, ночью +8°, днем +12°, небольшой дождь.

В Виннице завтра будет +8°...+14°, облачно с прояснениями.

В Житомире в среду ночью будет +7°, днем +15°, облачно с прояснениями.

В Чернигове столбики термометров покажут +6°...+15°, облачно с прояснениями.

В Черкассах завтра будет ночью +10°, днем +15°, пасмурно, небольшой дождь.

В Кропивницком температура ночью будет +11°, днем +15°, пасмурно, дождь.

В Полтаве - небольшая облачность, температура воздуха +11°...+13°, дождь.

В Одессе 7 мая - небольшая облачность, температура ночью +11°, днем +16°, ливень.

В Херсоне в среду ночью будет +9°, днем +21°, небольшая облачность, ливень.

В Николаеве завтра будет небольшая облачность, ночью +10°, днем +21°, ливень.

В Запорожье температура ночью +13°, днем +22°, облачно с прояснениями.

В Сумах завтра температура воздуха ночью будет +10°, а днем +15°, небольшая облачность, дождь.

В Харькове - пасмурно, дождь, температура ночью +12°, днем +17°.

В Днепре температура ночью будет +12°, днем +22°, небольшая облачность.

В Симферополе в среду будет небольшая облачность, +11°...+21°, гроза.

В Краматорске завтра будет пасмурно, температура ночью +13°, днем +23°.

В Северодонецке - небольшая облачность, температура ночью +14°, днем +26°.

7 мая - праздник, приметы

7 мая - день памяти святого мученика Акакия. Если солнца весь день не видно за облаками, то май будет с грозами.

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