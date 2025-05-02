Узнайте, могут ли человека с инвалидностью мобилизовать или не выпустить за границу.

Мобилизация с 1 мая продолжается, как и действие военного положения. Однако она не касается мужчин, которые имеют проблемы со здоровьем. Лица с инвалидностью обычно получают отсрочку, хотя все же могут служить при определенных обстоятельствах.

О том, можно ли заключить контракт с инвалидностью и может ли такому мужчине прийти повестка, эксклюзивно для УНИАН рассказала адвокат АО Evrikalaw Мирослава Мостовая.

Можно ли мобилизовать людей с инвалидностью в Украине

Как объяснила эксперт, нет разницы относительно того, с какой группой инвалидности не мобилизуют. По закону мобилизация лиц с инвалидностью 1, 2, 3 группы запрещена.

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Можно ли служить по контракту с инвалидностью

Человека с инвалидностью могут взять в ряды войска, если он добровольно захочет заключить контракт. Его могут отправить служить неподалеку от его места регистрации. Такие лица могут служить в тыловом обеспечении.

Если человек с инвалидностью сам изъявит желание поехать на фронт, то командир не должен отправлять его на задание на передовую. Такие люди не должны привлекаться к выполнению боевых специальных задач и имеют полное право от них отказаться.

Срок службы военного с инвалидностью зависит от звания и может составлять от 1 до 10 лет. К примеру, рядовой состав подписывает контракт на 3 года, а сержанты и старшины - от 3 до 5 лет. Адвокат советует людям с инвалидностью подписывать контракт не более, чем на год, поскольку за это время могут возникнуть какие-то осложнения, и состояние здоровья ухудшится. Затем контракт можно продлить еще на год, если самочувствие не будет мешать проходить службу.

С какой группой инвалидности можно выехать за границу

Эксперт объясняет: для лиц с инвалидностью сейчас никаких запретов нет. Люди с инвалидностью, независимо от того, какая у них группа - 1, 2 или 3, могут выехать за границу. Но для пересечения границы необходимо, чтобы наличие инвалидности было документально подтверждено - то есть должна быть справка ВВК, в которой указана группа.

Возможна ли мобилизация с инвалидностью 3 группы, если лицо признают годным

Сейчас никто не предоставит статус "ограниченно годный", теперь в случае перепрохождения ВВК вместо этого статуса лицо признают годным, непригодным к военной службе или временно непригодным.

Лица с инвалидностью 1 и 2 группы почти всегда получают статус непригодные. Самая интересная ситуация с лицами, имеющими 3 группу инвалидности. Их признают временно непригодными, и они должны через 6-12 месяцев пройти ВВК повторно. После повторного прохождения комиссии такие мужчины могут получить статус непригоден или годен и очень редко останутся в статусе временно непригодных.

Важно знать, что инвалидность не дает право на автоматическое получение отсрочки. Чтобы получить освобождение от службы, лицам с инвалидностью нужно подать документы в ТЦК или зарегистрироваться в приложении "Резерв +".

От ТЦК мужчинам с инвалидностью может прийти повестка. Это не будет нарушением закона, поскольку работники ТЦК могут выдавать повестки и направлять на ВВК кого угодно. В таком случае стоит явиться в территориальный центр и предоставить документы с подтверждением инвалидности. Особенно это касается тех лиц, которые вообще не стоят на учете в ТЦК и там могут не знать об их инвалидности.

справка Мирослава Мостовая Фаховий юрист, адвокат АО Evrikalaw Направление - гражданское, хозяйственное административное право, в частности, защита прав военнослужащих. В 2002 году окончила Национальную академию внутренних дел Украины по специальности правоведение и получила диплом специалиста с отличием. Является автором статей для известных СМИ, в которых поднимаются вопросы, касающиеся прохождения военной службы, отсрочки от мобилизации и ответственности за уклонение от мобилизации.

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