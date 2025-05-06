По словам эксперта, Силы обороны создали буквально непреодолимый рубеж на севере нашей страны.

Вероятность нового российского наступления с территории Беларуси существует, но наши Силы обороны готовы к подобному развитию событий. Такое мнение высказал военный эксперт, полковник запаса ВСУ, бывший спикер Генштаба ВСУ Владислав Селезнев в эфире "Фабрики новостей".

"Никогда не говори никогда. Но я уверен, что и наши пограничники, и другие составляющие украинских Сил обороны создали буквально непреодолимую границу - именно там, на севере нашей страны. И наша Волынь, Ривненщина, Житомирщина, Киевская область надежно защищены. Конечно, риск всегда есть. Не зря те тысяча километров границы между Украиной и Белоруссией считается так же линией фронта. Да, неактивного, но тем не менее, я думаю, что соответствующие приготовления, и соответствующий уровень готовности украинских Сил обороны на этом участке имеет место быть. Что оно там будет, посмотрим", - сказал эксперт.

По словам Селезнева, риск активизации боевых действий напрямую зависит от уровня ресурсных возможностей РФ.

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"Нет такого количества ресурсов, чтобы атака была удачной. Конечно, на сентябрь-месяц, когда будет происходить передислокация российских сил и средств на территорию Беларуси, мы будем видеть и, исходя из этого, оценивать риски", - добавил он.

Российская угроза для Киева

Как сообщал УНИАН, в конце апреля президент Владимир Зеленский заявил, что Россия "готовит что-то" в Беларуси этим летом. В качестве повода россияне используют военные учения.

По его словам, "именно так обычно начинаются новые атаки" россиян. "Но куда в этот раз? Я не знаю. Украина? Литва? Польша? Не дай бог! Но мы все должны быть готовы. Все наши институты открыты к сотрудничеству", - подчеркнул глава государства.

Генерал-лейтенант в отставке, бывший заместитель начальника Генштаба ВСУ Игорь Романенко отметил, что Россия запланировала широкомасштабное наступление на фронте, но на сегодня у нее нет для этого ресурсов, в связи с этим можно предположить, что Беларусь открыто вступит в войну. "Эта страна всячески содействовала РФ в этой войне - передавала свое вооружение, технику, давала возможность проводить тренировки на полигонах и предоставляла свои аэродромы для авиации, лечила российских военных", - перечислил он.

Поэтому, убежден Романенко, нельзя исключать возможности прямого привлечения военных Беларуси к войне. "Надо подходить с точки зрения военных - есть несколько сценариев дальнейших действий и в том числе худший, что они начнут эти действия", - отметил Романенко.

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