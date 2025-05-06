Венгрия выдвинула возражения против плана ЕС прямо перед его презентацией во вторник.

Евросоюз разрабатывает план по окончательному избавлению континента от российской нефти и газа, однако на пути снова встала Венгрия.

Как пишет Politico, ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан пообещал заблокировать любые новые энергетические ограничения — и постоянно угрожает отменить всю систему санкций ЕС, которая требует единогласного обновления каждые шесть месяцев.

Это заставило еврочиновников искать варианты, которые не требуют согласия 27 стран-членов ЕС.

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"Однако и на пути этих вариантов стоит сопротивление Венгрии - еврокомиссар страны Оливер Варгеи выдвинул процедурное возражение против энергетического плана как раз перед его презентацией во вторник", - пишет издание.

Схема, которую Европейская комиссия представит во вторник, предложит новые полномочия для частных энергетических компаний по выводу активов из России, что позволит им досрочно расторгать контракты и побудит их прекратить любые будущие сделки.

Как отмечает издание, это последняя попытка ЕС повлиять на ситуацию, учитывая, что некоторые чиновники даже обсуждают возможный возврат к топливу из Москвы, а импульс для жестких новых энергетических санкций замедляется.

В то же время, пишет Politico, возражения Венгрии, скорее всего, не повлияют на одобрение плана.

Отмечается, что ситуация разочаровала членов ЕС, настаивающих на более жестком подходе к России.

"Санкции в отношении энергетического сектора России по-прежнему являются способом ограничить финансирование ее военной машины", — заявил в интервью новый министр энергетики Эстонии Андрес Сутт. "Любой, кто против этого, по сути, против мира — против лучшего будущего для своей собственной экономики".

Санкции против России

15 апреля стало известно, что Европейский Союз изучает возможности разрыва газовых контрактов с Россией. Так, юристы ищут путь, который позволит блоку не выплачивать РФ крупных штрафов.

Ранее сообщалось, что ЕС представит детальный план по отказу от российского газа и нефти. Блок обязался отказаться от российского ископаемого топлива до 2027 года в ответ на вторжение Кремля в Украину.

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