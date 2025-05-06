Эксперты рассказали, можно ли пылесосом собирать землю, волосы и другой мелкий мусор и какой может лишь навредить технике.

Это, безусловно, заманчиво - собрать большую часть мусора в доме пылесосом. Однако некоторые виды мусора могут нанести больше вреда, чем пользы. Эксперты рассказали, что нельзя пылесосить, если не хотите "уничтожить" свой прибор.

Напомним, ранее мы рассказывали, почему прыгает стиральная машина и чем это опасно для техники.

Что нельзя делать с пылесосом - какой мусор опасно собирать

Пылесос способен в считанные секунды убрать грязь по всему дому, поэтому он - незаменимый помощник для многих из нас. Хороший пылесос часто заставляет грязный пол выглядеть, как новый, а грязь с улицы или пролитая жидкость на кухне испаряются в считанные минуты.

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Многие используют пылесосы для чистки диванов, подушек и даже салона автомобиля. Кажется, нет ничего такого, что нельзя было бы убрать с помощью пылесоса, но это не так: есть мусор, который все-таки лучше не собирать этой техникой (особенно, если она недешевая), пишет британский таблоид Express.co.uk.

Хотя некоторые предметы, которые могут навредить пылесосу, более очевидны - например, битое стекло - есть и другие, которые вы можете собирать пылесосом, не осознавая, что они наносят серьезный ущерб прибору. В видеоролике, опубликованном на сайте Which?, эксперты по защите прав потребителей рассказали о том, какие предметы никогда не следует убирать пылесосом.

Крошечные остатки стекла

Может показаться заманчивым просто собрать пылесосом оставшиеся крошечные осколки стекла от чего-то разбитого, но это может привести к серьезному повреждению, одно из них - порвать мешок, если он у вас есть.

Поэтому влажное кухонное полотенце - это лучший вариант для стекла, даже для его крошечных остатков.

Земля или грязь

Если вы часто бываете в саду, то собрать грязь и землю с помощью пылесоса - тоже немалый соблазн. Но можно ли пылесосом собирать землю? По мнению экспертов, может получиться наоборот - вы лишь глубже затолкнете грязь и землю в ковры. Кроме этого, земля забивает фильтр пылесоса и вам придется его менять чаще, чем следует.

Чтобы удалить грязь, дайте ей высохнуть, а затем аккуратно подметите щеткой и соберите на совок, чтобы она не попала дальше в ковры и не оставила пятен.

Это касается также и того, можно ли собирать соль пылесосом - если она сухая, то да. Но мокрые соль, сахар, кофе или другие сыпучие продукты пылесосить нельзя, так как они забивают фильтр.

Зола, опилки, песок и прочее

Те, кто делает ремонт или просто любит мастерить, замечает, что даже если вокруг скапливается немного песка, опилок или золы, они уже создают беспорядок. Пылесос может показаться самым эффективным способом убрать такой мусор, но этого делать не стоит: как и в случае с землей или мокрой солью, они могут засорить фильтр и повредить ваш пылесос.

Вместо этого промокните место, а затем подметите остатки мусора.

Мелкие предметы

Многие из нас, замечая мелкие предметы, просто втягивают их в пылесос. Но, несмотря на свою миниатюрность, они могут нанести серьезный ущерб, в том числе сломать внутренние трубки вашего пылесоса.

Поэтому всегда подбирайте мелочь руками и выбрасывайте в мусорное ведро, особенно такие предметы, как булавки или скрепки.

Касательно того, можно ли собирать волосы пылесосом, то совсем избежать их всасывания вряд ли получится. Но все-таки волосы или шерсть животных в больших количествах лучше сначала собрать с помощью веника или щетки, а затем уже пройтись пылесосом.

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