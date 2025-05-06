В среду, 7 мая, температура в Киеве повысится на пару градусов, но все равно будет свежо. Об этом сообщает Погода УНИАН.
Ночью в столице прйдет дождь, а столбики термометров покажут +7°...+8°. Днем осадков уже не ожидается, будет облачная погода с прояснениями. Воздух прогреется до +15°...+17°.
Ветер преимущественно северный, скорость его останется 5-10 м/с. Атмосферное давление стабильное, но пониженное, 744-746 миллиметров ртутного столба.
Погода 7 мая
Во Львове в среду будет пасмурно. Ночью +5°, днем +14°.
В Луцке будет облачно с прояснениями, ночью +4°, днем +14°.
В Ривне завтра ожидается облачная погода с прояснениями, ночью +5°, днем +15°.
В Тернополе 7 мая ночью будет +7°, днем +14°, пасмурно.
В Хмельницком в течение дня будет облачно с прояснениями, ночью +7°, днем +14°.
В Ивано-Франковске будет пасмурно, ночью +7°, днем +12°.
В Ужгороде завтра столбики термометров покажут ночью +10°, днем +16°, пасмурно.
В Черновцах в среду - пасмурно, ночью +8°, днем +12°, небольшой дождь.
В Виннице завтра будет +8°...+14°, облачно с прояснениями.
В Житомире в среду ночью будет +7°, днем +15°, облачно с прояснениями.
В Чернигове столбики термометров покажут +6°...+15°, облачно с прояснениями.
В Черкассах завтра будет ночью +10°, днем +15°, пасмурно, небольшой дождь.
В Кропивницком температура ночью будет +11°, днем +15°, пасмурно, дождь.
В Полтаве - небольшая облачность, температура воздуха +11°...+13°, дождь.
В Одессе 7 мая - небольшая облачность, температура ночью +11°, днем +16°, ливень.
В Херсоне в среду ночью будет +9°, днем +21°, небольшая облачность, ливень.
В Николаеве завтра будет небольшая облачность, ночью +10°, днем +21°, ливень.
В Запорожье температура ночью +13°, днем +22°, облачно с прояснениями.
В Сумах завтра температура воздуха ночью будет +10°, а днем +15°, небольшая облачность, дождь.
В Харькове - пасмурно, дождь, температура ночью +12°, днем +17°.
В Днепре температура ночью будет +12°, днем +22°, небольшая облачность.
В Симферополе в среду будет небольшая облачность, +11°...+21°, гроза.
В Краматорске завтра будет пасмурно, температура ночью +13°, днем +23°.
В Северодонецке - небольшая облачность, температура ночью +14°, днем +26°.