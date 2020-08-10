В центре Минска прогремели взрывы

Над местом происшествия поднимается облако дыма.

На улице Веры Хоружей в Минске также неспокойно. Слышны выстрелы и взрывы гранат.

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Об этом сообщает Telegram-канал Nexta. Это в нескольких километрах от эпицентра протестов в городе.

"Мощные взрывы у перекрестка, куда оттеснили протестующих, поднимается облако дыма", - пишет в своем Telegram-канале "РИА Новости".

"Водометы и светошумовые против мирного народа!", - пишет Telegram-канал Nexta и публикует соответствующее видео.

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