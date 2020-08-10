В центре Минска прогремели взрывы
00:38, 10 августа 2020Мир
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Над местом происшествия поднимается облако дыма.
В Минске неспокойно / Скриншот
На улице Веры Хоружей в Минске также неспокойно. Слышны выстрелы и взрывы гранат.
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Об этом сообщает Telegram-канал Nexta. Это в нескольких километрах от эпицентра протестов в городе.
"Мощные взрывы у перекрестка, куда оттеснили протестующих, поднимается облако дыма", - пишет в своем Telegram-канале "РИА Новости".
"Водометы и светошумовые против мирного народа!", - пишет Telegram-канал Nexta и публикует соответствующее видео.
- 9 августа в Беларуси прошли президентские выборы. Досрочное голосование началось еще 4 числа. Голосование закончилось в 20:00.
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- Белорусские СМИ сообщают, что в разных городах страны начались столкновения протестующих с силовиками.
- Так, в центре Минска вспыхнули протесты: начались стычки, ОМОН применил светошумовые гранаты.
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