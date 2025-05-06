Жуткое ДТП унесло жизни трех человек.

21-летняя беженка из Украины Карина Рыжкова погибла в результате жуткого ДТП в Италии. Авария унесла жизни еще двух человек – погибли 22-летний Луиджи Перруччо и 21-летняя Сара Капилунга.

Об этом рассказывает Daily Star. Авария произошла в субботу, 3 мая. Известно, что молодые люди арендовали автомобиль Porsche 911 Carrera. Двигался он со скоростью 250 километров в час. В какой-то момент машина вылетела с дороги, перевернулась, врезалась в дерево, после чего загорелась.

От машины почти ничего не осталось. Тела погибших пришлось деблокировать спасателям.

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Погибшая украинка переехала в Италию, спасаясь от полномасштабной войны, начатой Россией. Ее приемный отец был одним из первых, кто прибыл на место трагедии. Он получил оповещение на телефон сразу после аварии. Мужчине понадобилась помощь медиков.

"Луиджи, Сара и Карина – замечательные молодые жизни, которые оборвались слишком рано – вы всегда будете в наших сердцах", – прокомментировали трагический инцидент в пресс-службе муниципалитета Торкьяроло.

Во вторник, 6 мая, в Италии попрощались с погибшими.

Инциденты с украинцами за рубежом

В конце апреля стало известно о задержании двух украинцев в США. Их обвиняют в "незаконном голосовании" на выборах 2024 года.

В начале апреля в Австрии произошло смертельное ДТП, в результате которого погибли четыре украинки. Микроавтобус, в котором находилось 8 граждан Украины, столкнулся с грузовиком. Известно, что детей среди пассажиров не было.

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