Группа Ziferblat пока держится в топ-10.

Уже на следующей неделе, а именно 13, 15 и 17 мая, состоится долгожданное музыкальное событие - песенный конкурс "Евровидение-2025". И пока все участники активно готовятся к выступлениям на международной сцене в Базеле, букмекеры продолжают выбирать своих фаворитов.

Согласно информации с сайта Odds Eurovision, первое место уже долгое время держится за Швецией. Эту страну представит певец KAJ с песней "Bara bada bastu". Его шансы на победу оценивают в 84%. На втором и третьем месте Австрия и Франция, которые пока уверенно держатся в тройке лидеров.

Четвертое место в таблице занимают Нидерланды, а завершает первую пятерку Израиль, который спустился на одну ступеньку ниже.

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Кстати, представители Украины - группы Ziferblat - спустился тоже на одну ступеньку вниз. Теперь, по прогнозам, украинцы с песней "Bird of Pray" оказались на 8 месте с вероятностью на победу 56%. После нас в первой десятке также разместились Албания и Чехия.

Отметим, что "Евровидение-2025" состоится в Швейцарии. В шоу примут участие 37 стран, Украина будет петь в первом полуфинале под номером 5.

Напомним, стало известно, что прошлогодняя представительница Украины Jerry Heil выступит на "Евровидении-2025" без рэперши alyona alyona.

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