Дети военнослужащих имеют право на некоторые льготы, но они не предоставляются автоматически.

Члены семей УБД в Украине имеют право на определенные льготы и привилегии. В первую очередь это касается детей военнослужащих. Они могут бесплатно отдыхать в санаториях, получать высшее образование и питаться в школах. Однако скидки не предоставляются автоматически - их нужно оформить в Пенсионном фонде.

Мы разобрались, какие льготы положены детям военнослужащих в 2025 году и какие документы подавать для их получения.

Какие льготы детям УБД действуют в 2025 году

Скидки для участников боевых действий и их родных устанавливает Закон Украины "О социальной и правовой защите военнослужащих и их семей". Согласно законодательству, в этом году есть такие льготы для детей УБД в Украине:

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оздоровление и лечение в санаториях и оздоровительных лагерях раз в год за счет государства;

приоритетное зачисление в садики и школы по месту проживания;

питание в школах за счет местного бюджета;

бесплатное обеспечение учебниками;

зачисление или перевод на бюджет в профессионально-технических и высших учебных заведениях;

бесплатное проживание в общежитии для студентов дневной формы;

право на получение социальной стипендии или кредита на образование.

Льготы для детей военнослужащих действуют до совершеннолетия или до 23-летнего возраста для студентов вузов и колледжей. Однако в случае отчисления лицо теряет скидки.

Как оформить льготы для детей военных

Льготы УБД для детей оформляются в Пенсионном фонде. В отделение ПФУ можно обратиться лично, отправить документы по почте или подать заявление в Дія. Участнику боевых действий или его родственнику нужно подать заявление про назначение льготы.

К заявлению следует приложить удостоверение УБД, свидетельство о рождении ребенка, справку о составе семьи и регистрации места жительства.

Ранее мы называли все льготы для УБД в 2025 году. Они включают скидку на коммуналку, бесплатный проезд в транспорте и освобождение от некоторых налогов. Дети военных, даже совершеннолетние, тоже могут их получить.

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