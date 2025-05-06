Гимнастка также призналась, как отвечала на непристойные предложения.

Известная украинская гимнастка и бронзовый призер Олимпийских игр 2016 года Анна Ризатдинова, которая могла стать новой "Холостячкой", рассказала о предложении эскорта.

Она отметила, что когда-то ей писали помощники состоятельных мужчин с просьбой "строить с ними долгие отношения" за большие деньги. Однако Анна сразу отказывала таким поклонникам, ведь ее никогда не интересовала любовь за деньги.

"Мне предлагали эскорт. Очень много предлагали. Я не просто послала этого человека - я горжусь собой. Я реально горжусь, как я ответила: "Вы вообще знаете, кто я? Я - человек, который поднимал флаг Украины. В честь которого звучал гимн на мировой арене. И вы мне такое предлагаете?" - рассказала чемпионка в интервью Славе Демину.

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По словам гимнастки, суммы постоянно менялись и достигали миллионов долларов.

"Там были миллионы долларов! Но я не просто говорю "нет". Я еще и делаю это красиво", - подчеркнула Ризатдинова.

Напомним, ранее гимнастка Анна Ризатдинова рассказала о родителях, которые до сих пор живут в Крыму.

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