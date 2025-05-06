Диверсии и кибератаки: в Польше заявили о вмешательстве РФ в президентские выборы

По словам министра по делам цифровых технологий Польши, Варшава стала ключевой мишенью для российских диверсий и кибератак из-за ее роли в помощи Украине.

В Польше заявили, что страна столкнулась с беспрецедентной попыткой вмешательства России в президентские выборы, первый тур которых состоится уже 18 мая. Такое заявление сделал министр по делам цифровых технологий Кшиштоф Гавковский, сообщает Reuters.

Гавковский отметил, что роль Польши в качестве центра помощи Украине сделала ее ключевой мишенью для российских диверсий, кибератак и дезинформации. По его словам, Варшава находится в состоянии повышенной готовности к вмешательству, особенно после того, как в Румынии в декабре отменили президентские выборы из-за российского вмешательства.

"Во время нынешних президентских выборов в Польше мы столкнулись с беспрецедентной попыткой вмешательства в избирательный процесс с российской стороны. Это делается путем распространения дезинформации в сочетании с гибридными атаками на польскую критическую инфраструктуру с целью парализовать нормальное функционирование государства", - рассказал Гавковский на конференции по обороне.

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Министр по делам цифровых технологий Польши уточнил, что атакам подверглись предприятия водоснабжения и канализации, теплоэлектростанции и органы государственного управления. Он подчеркнул, что уровень российской активности в плане кибератак в Польше вырос более чем в два раза по сравнению с 2024 годом.

"Сегодня в Польше за каждую минуту моего выступления было зафиксировано около десятка инцидентов, направленных на критическую инфраструктуру", - добавил Гавковский.

Кто стал кандидатом партии Туска на выборах президента Польши

Ранее премьер-министр Польши Дональд Туск сообщил, что кандидатом в президенты Польши от правящей партии "Гражданская коалиция" стал мэр Варшавы Рафал Тшасковский. По результатам праймериз он получил 74,75% голосов, в то же время его конкурент, министр иностранных дел Радослав Сикорский получил 25,25%.

В свою очередь Сикорский призвал всех, кто голосовал за него на праймериз, "безоговорочно поддержать Рафала Тшасковского".

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