Джордж Симион уже пообещал назначить Келина Джорджеску, снятого с выборов, премьер-министром в случае победы.

По результатам первого тура майских президентских выборов в Румынии победителя гонки нет, но наибольшее количество голосов получает евроскептик, ультраправый кандидат Джордж Симион, который уже пообещал, что в случае избрания сделает премьер-министром пророссийского Келина Джорджеску, снятого с выборов после расследования, установившего, что Россия проводила скоординированную онлайн-кампанию по продвижению Джорджеску на декабрьских, позже аннулированных выборах.

Чего ждать в отношениях Киева и Бухареста в случае победы Симиона, в комментарии УНИАН рассказал сопредседатель депутатской группы Верховной Рады Украины по межпарламентским связям с Румынией, народный депутат Украины из фракции "Слуга народа" Алексей Леонов.

Первый тур президентских выборов в Румынии принес неожиданность - достаточно высокий процент голосов за Симиона. Или это все же прогнозируемо? Насколько реально, что Симион может выиграть президентскую гонку? Почему такой высокий процент поддержки пророссийского кандидата?

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Социология не до конца "прочитала" ситуацию и с Джодже Симионом, и с Никушором Даном, и с Крином Антонеску, поэтому объективной картины, которая бы позволяла что-то уверенно прогнозировать, просто не существует. Шансы на победу имеет каждый кандидат.

Первая интрига второго тура - как себя поведут избиратели Виктора Понта. Вторая интрига - явка.

Считаю неуместным оценивать выбор народа Румынии. Украина уважает этот выбор, и ждет итогов волеизъявления во втором туре.

Как может измениться политика Румынии при Симионе, особенно с учетом того, что он уже пообещал назначить премьером Джорджеску в случае своей победы?

Сейчас не так важны итоги первого тура президентских выборов, как отставка премьер-министра Марчела Чолаку и выход социал-демократов из коалиции.

Очевидно, что победитель президентской гонки захочет сформировать "лояльное" правительство, а это может стать сверхтяжелой задачей. Поэтому вполне возможны досрочные парламентские выборы, которые и расставят точки над "і" в текущей ситуации.

Евросоюз в целом поддерживает Украину не считая двух "отщепенцев" - Венгрию и Словакию. Однако президентские выборы в Румынии обострили отношения между Брюсселем и Бухарестом. Какие у ЕС будут или могут быть рычаги влияния, чтобы не допустить, чтобы Симион пошел по пути Орбана и Фицо?

Каждая страна имеет право определять свой курс. Но давайте исходить из того, что Румыния - член ЕС и НАТО, и что это накладывает определенные обязательства, обусловливает определенную ценностную рамку.

Изменения будут, потому что меняется руководство государства, но насколько эти изменения повлияют на политику Румынии в отношении Украины говорить еще рано.

Румыния показала себя другом и надежным партнером в помощи Украине. Это была искренняя позиция румынского народа, надеемся, что она останется неизменной.

В 2024 году Украина запретила Симиону въезд на три года, обвинив его "систематической антиукраинской деятельности". Что будет с этим запретом? Если останется в силе, может ли он влиять на отношение потенциального президента к Украине?

Это трудный вопрос, но наш дипломатический корпус уже неоднократно доказывал свою способность успешно решать задачи "со звездочкой".

Симион уже пообещал прекратить поддержку украинских мигрантов в случае избрания президентом, он требовал не давать Украине ПВО и оружие. Несложно предположить, что другие его шаги после избрания могут быть не слишком дружественными. Как мы можем если не склонить его на свою сторону, то хотя бы сделать нейтральным?

Есть большой арсенал дипломатических средств: от консультаций, до личных встреч глав государств.

Если победу на выборах одержит Дан, каким будет его сотрудничество с Украиной?

Кто станет Президентом Румынии зависит исключительно от воли румынского народа. Еще раз подчеркну, мы с уважением относимся к этому выбору.

Наше желание очевидно - двигаться вперед в построении отношений стратегического партнерства с Румынией. Но отношения - это всегда дело двух сторон, каждая из которых имеет свои национальные интересы.

Думать надо уже сейчас. Но действовать - только после того, как наступит определенность.

Я считаю, что Румыния в целом вошла в новый политический цикл. И для граждан Румынии в любом случае приоритетом является сохранение европейских ценностей и курса Румынии.