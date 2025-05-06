Рассказываем, как правильно вытирать пыль, чтоб она дольше не садилась на поверхности.

Уборка является неотъемлемой частью жизни всех людей. Самой надоедливой в этом остается пыль - только ее стерли с поверхности, как она снова появляется.

Сегодня рассмотрим, что добавить в воду, чтобы пыль не садилась. Этот лайфхак сэкономит много сил и времени, сделав эффект уборки более долговечным. Ранее мы рассказывали, как помыть окна без разводов и отпугнуть пауков.

Чем протереть мебель чтобы не садилась пыль

Блогер в TikTok Каролина Макколи рассказала, как предотвращает быстрое возвращение пыли после уборки. Этого удается добиться, устранив статику на поверхностях.

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Нужно смешать чашку воды с четвертью чашки белого уксуса, чайной ложкой оливкового масла и несколькими каплями любого эфирного масла.

"Раньше я вытирала пыль все время. Я убиралась один день, а на следующий - пыль возвращалась. Нет, спасибо! Поэтому я начала делать этот спрей, и, честно говоря, все изменилось", - поделилась Макколи.

По ее словам, уксус не дает пыли прилипать к поверхностям, оливковое масло создает невидимый защитный барьер, а эфирное масло придает ощущение свежести. Сама блогер использует лимонное.

Уксусная кислота эффективно растворяет жир, грязь и пыль, а также убивает бактерии. За отталкивание пыли от поверхностей отвечает именно масло, которое создает своеобразную пленку.

Хотя это не решит проблему полностью, это все же хороший вариант, чем протирать мебель чтобы не садилась пыль в краткосрочной перспективе.

Зара Стейси из Home & Gardens использовала похожее решение против пыли. Она отметила, что невозможно навсегда убрать пыль, но это средство значительно уменьшает ее количество между уборками. Кроме того, поверхности дольше будут чистыми. Все эти факторы экономят время.

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