Первый месяц лета может пройти в обучении.

С началом полномасштабной войны обучение в школах претерпело огромные изменения, однако некоторые вещи остаются такими же. Еще один учебный год подходит к концу и скоро наступят летние каникулы.

Когда летние каникулы в Украине 2025

Как указывается в Постановлении правительства, учебный процесс в этом году закончится в конце июня - 30-го числа.

Ожидается, что последний звонок пройдет на месяц раньше - 31-го мая, а остальное время школы потратят на проведение образовательных занятий, практики, лагерей.

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Точные даты того, когда каникулы в Украине, администрации школ решают самостоятельно. Ожидается, что ученики будут отдыхать с первого дня июля до 31 августа.

Вопрос с выпускными гораздо сложнее. Чаще всего у одиннадцатиклассников их проводят уже после экзаменов. В этом году основную сессию НМТ проведут с 15.05 по 25.06, а дополнительную 14-25.06.

В связи с этим отпраздновать окончание школьного обучения они вероятно смогут уже в конце июня. Традиционно для этого выбирают последнюю субботу этого летнего месяца или даты близкие к этому дню. Поэтому мероприятия будут проводиться 25-30.06. Точные даты определяют на местах.

Девятиклассники, которым не нужно сдавать такие сложные экзамены, могут отметить гораздо раньше. Вероятно, у них праздничные дни пройдут в первой половине июня.

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