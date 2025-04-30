Существует ряд оснований, при которых пересечение границы не является проблемой.

В Украине из-за военного положения продолжает действовать множество ограничений. В связи с этим актуальной проблемой остается выезд мужчин за границу.

УНИАН узнал у адвоката Татьяны Савченко, кто может выехать за границу и на каких условиях.

Как выехать за границу мужчине - главные основания

Сейчас выезжать из страны могут не военнообязанные - то есть мужчины до 18 лет и после 60 лет, лица, которые не являются военнообязанными по состоянию здоровья, то есть исключены из учета. Также есть выезд за границу с отсрочкой от мобилизации для определенных категорий:

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украинцы, близкие родственники которых погибли на войне;

лица с инвалидностью первой, второй и третьей группы;

многодетные отцы (должны иметь трех или более детей);

мужчины, которые сами воспитывают ребенка;

мужчины, которые ухаживают за тяжелобольным ребенком.

Если жена просто беременная, то это не считается достаточной причиной.

Отдельно остановимся на том, может ли опекун выехать за границу. Такой человек должен оформить отсрочку или по уходу, или по содержанию лица с инвалидностью первой, второй, третьей группы. Если эти документы есть, то он может выехать для сопровождения своего подопечного.

Важно учитывать, что есть разница между уходом, содержанием лиц с инвалидностью и опекой. В первых двух случаях имеет значение степень родства. Отсрочку могут получить члены первой или при определенных обстоятельствах (в случае отсутствия 1 степени) второй, или третьей (отсутствует 1, 2) группы родства. При исключительных обстоятельствах отсрочку можно получить по уходу или содержанию родителей жены или мужа.

В то же время опека не имеет значения по степени родства, поскольку опекун назначается исключительно в судебном порядке по решению суда. Поэтому фактически если такое лицо докажет в суде, что может быть опекуном и получит решение, то оно имеет право на отсрочку.

"Военнообязанный может выехать за границу, если он опекун лица, которое является недееспособным, и без разницы, какая степень родства. Главное, чтобы этот военнообязанный был признан опекуном недееспособного лица решением суда", - добавила Савченко.

Есть несколько оснований, как военному выехать за границу. Это может быть обучение, реабилитация или лечение.

"Сейчас очень многих военных действительно отправляют на реабилитацию за границу. Это довольно распространенное явление - выезд военных за границу на реабилитацию. Да, они имеют на это право. Военных отправляют на реабилитацию лечащий врач и его военная часть", - объяснила адвокат.

Также военные могут выехать из страны во время отпуска. Для этого им нужно взять разрешение от своей воинской части или от ТЦК на пересечение границы.

Кто не может выехать за границу

Выехать из Украины не могут мужчины, которые не имеют права на отсрочку, на командировку, на прохождение лечения или обучения, и которым от 18 до 60 лет.

Некоторых интересует, если исключен с воинского учета можно ли выехать за границу.

"Если лицо снято с воинского учета, к примеру, по состоянию здоровья, и человек уже не является военнообязанным, то он может свободно пересекать границу", - объяснила Савченко.

Также адвокат рассказала, можно ли с бронью выехать за границу. По ее словам, само наличие бронирования не является основанием для выезда за границу. Если же лицо имеет бронь, и ему по работе нужно ехать в командировку, и предоставлены документы, подтверждающие цель поездки и ее продолжительность, тогда пересечение границы возможно.

Также предусмотрен выезд за границу на лечение. Основанием выезда за границу является то, что человеку в Украине не могут предоставить определенного лечения, и он нуждается в долговременной помощи за рубежом. Врач должен подтвердить специальную форму и направить пациента в другую страну.

справка Татьяна Савченко Адвокат в адвокатском бюро «Татьяны Савченко» Татьяна Савченко - адвокат Адвокатского бюро «Татьяны Савченко» Свой путь в адвокатуру начала в 2017 году, специализируясь на семейном, наследственном, банковском и финансовом праве. В 2023 году начала собственное дело, как независимый адвокат. Сейчас основными направлениями деятельности являются военное, семейное, финансовое, наследственное и хозяйственное право.

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