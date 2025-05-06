Не бриллианты и не золото: названа самая дорогая вещь, потерянная на 'Титанике'

Биолог отметил, что этот груз был застрахован на кругленькую сумму.

Если вас спросят, что, по вашему мнению, было самым ценным среди потерянного на "Титанике", большинство подумает о золотом, деньгах, бриллиантах, но ответ не так очевиден, пишет биолог Скотт Треверс для Forbes.

Самый ценный пакет, потерянный на "Титанике", - более 40 ящиков экзотических перьев, застрахованных более чем на 2 миллиона долларов. Они происходили от "огромных" птиц и предназначались для нью-йоркских модисток.

Среди других потерь - картина Мерри-Жозефа Блонделя "Черкеска в ванной", на которую подали иск на 100 000 долларов (эквивалент 2 миллионов сегодня); ценное издание "Рубайят" Омара Хайяма; пять роялей Steinway; автомобиль Renault 1912 года; первые издания Фрэнсиса Бэкона; фарфор и опиум.

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В начале XX века шляпная мода в США нуждалась во все большем количестве перьев. Перья цапель, страусов, даже целые птичьи тела становились частью роскошных головных уборов. Спрос со стороны модисток, таких как Кэролайн Ребу и Лилли Даш, вызвал массовое истребление птиц.

Больше всего пострадал каролинский попугай: "Его яркое оперение было очень популярно для изготовления шляп", и популяция быстро исчезла. Охота особенно активизировалась в периоды размножения, что ускорило исчезновение.

Реакцией стало создание Общества Одюбона и принятие в 1918 году Закона о мигрирующих птицах. Это стало поворотным моментом в защите дикой природы. Но для каролинского попугая было поздно - он стал жертвой моды, которая вскоре исчезла.

Другие интересные факты о "Титанике"

Ранее экспедиция раскопала на "Титанике" уникальную статую. Речь идет о статуе "Диана Версальская", которую в последний раз видели в 1986 году, и теперь она имеет четкое и обновленное изображение.

Также сообщалось, что американский миллиардер построил субмарину, чтобы доказать безопасность посещения места крушения "Титаника". Речь идет о Triton, который является наиболее глубоководным акриловым подводной лодкой в мире, и его рекламируют как такой, что имеет "непревзойденные" возможности.

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