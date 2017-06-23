В Днепре полицейские эвакуировали пассажиров из горящего трамвая. Об этом говорится в сообщении пресс-службы патрульной полиции Днепра, передает Depo.Днепр.

Трамвай двигался со стороны центра в сторону 12 квартала.

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Полицейские остановили трамвай через громкоговоритель, чтобы пассажиры трамвая смогли перейти на обочину, вызвали "101" и помогли водителю трамвая потушить пламя с помощью огнетушителя. В результате пожара никто не пострадал.

Ранее в центре Киева авто врезалось в трамвай.