В Днепре полицейские эвакуировали пассажиров из горящего трамвая
15:13, 23 июня 2017Происшествия
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В результате пожара никто не пострадал.
Полицейские остановили трамвай через громкоговоритель / фото УНИАН
В Днепре полицейские эвакуировали пассажиров из горящего трамвая. Об этом говорится в сообщении пресс-службы патрульной полиции Днепра, передает Depo.Днепр.
Трамвай двигался со стороны центра в сторону 12 квартала.
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Полицейские остановили трамвай через громкоговоритель, чтобы пассажиры трамвая смогли перейти на обочину, вызвали "101" и помогли водителю трамвая потушить пламя с помощью огнетушителя. В результате пожара никто не пострадал.
Ранее в центре Киева авто врезалось в трамвай.
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