По мнению Александра Мусиенко, Донецкая область остается для российских захватчиков приоритетным направлением.

Ситуация в Покровске Донецкой области сложная. Там идут активные боевые действия, и говорить о стабилизации ситуации еще рано.

Об этом в эфире "Громадського радіо" сказал военнослужащий Сил территориальной обороны и военный эксперт Александр Мусиенко, комментируя в том числе недавние операции Сил обороны на том направлении.

"Что касается Покровска, то там сейчас продолжаются активные боевые действия, которые идут, в том числе, и в городской застройке и не только. Они довольно сложные. Поэтому я думаю, что говорить о том, что ситуация стабилизирована, пока преждевременно", – пояснил он.

Видео дня

Мусиенко также оценил, есть ли угроза окружения Покровска. Он отметил, что за время полномасштабной войны не раз возникала такая угроза для различных населенных пунктов. В то же время это удавалось предотвращать.

"Если ситуация становилась уже такой критической для наших сил, то выполнялись действия для их отвода. Иногда это было сложно, порой – с потерями. Но ни разу не фиксировалось такого, что кто-то оставался в окружении. Поэтому я думаю, что если ситуация вдруг будет ухудшаться и условия будут становиться сложнее, то, конечно, никто не будет делать таких подарков в виде того, чтобы оставлять наши силы в окружении", – продолжил эксперт.

По мнению Александра Мусиенко, Донецкая область остается для российских захватчиков приоритетным направлением. Он отметил, что на Покровском, Лиманском и Новопавловском направлениях идут наиболее интенсивные бои. В частности, оккупанты хотят расширить свой плацдарм в Днепропетровской области.

"На Лиманском направлении удалось немного усилить нашу оборону и сдерживать наступательную активность врага. На Новопавловском тоже для этого принимаются меры. Но если мы возьмем практически всю Донецкую область, то там везде ситуация сложная", – констатировал военный.

Война в Украине: ситуация на фронте

Старший лейтенант Сил обороны Украины с позывным "Алекс" заявил, что впереди украинцев ждут бои за Константиновку Донецкой области. По его словам, оккупанты пытаются инфильтрироваться в город, и порой врагу это удается.

Между тем главнокомандующий Вооруженных сил Украины Александр Сырский рассказал, что в Донецкой области украинские защитники продолжают освобождение и зачистку территорий. Он отметил, что действия украинских воинов заставляют врага распылять силы и делают невозможным концентрацию основных усилий в районе Покровска.

Вас также могут заинтересовать новости: